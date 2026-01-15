¡Ú²«º½¾ðÊó¡Û15Æü¤«¤é18Æü¤Ë¤«¤±ÅìËÌ¡¦´ØÅì¹Ã¿®¡¦ËÌÎ¦¡¦Åì³¤¡¦¶áµ¦¡¦Ãæ»Í¹ñ¡¦¶å½£¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤«¡¡»ëÄøÄã²¼¤ä¸òÄÌ±Æ¶Á¤Î¤ª¤½¤ì¡ÚºÇ¿·²«º½¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¤«¤é18Æü¸á¸å¤Ë¤«¤±¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú²«º½¾ðÊó¡Û15Æü¤«¤é18Æü¤Ë¤«¤±ÅìËÌ¡¦´ØÅì¹Ã¿®¡¦ËÌÎ¦¡¦Åì³¤¡¦¶áµ¦¡¦Ãæ»Í¹ñ¡¦¶å½£¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤«¡¡»ëÄøÄã²¼¤ä¸òÄÌ±Æ¶Á¤Î¤ª¤½¤ì¡ÚºÇ¿·²«º½¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
²«º½¤Ï15ÆüÌëÃÙ¤¯¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤«¤éÆüËÜ³¤¤òÅÏ¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤ËÈôÍè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Î¤Û¤ÜÁ´°è¤òÊ¤¤¤¡¢±Æ¶Á¤Î¥Ôー¥¯¤Ï16Æü¸áÁ°¤«¤é17Æü¸á¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸«ÄÌ¤·¤Î¤¤¯µ÷Î¥¡Ö»ëÄø¡×¤¬10¥¥íÌ¤Ëþ¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï5¥¥íÌ¤Ëþ¤Þ¤Ç°²½¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ëÄø¤¬£µ¥¥í¥áー¥È¥ëÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²«º½¤Ë¤ÏPM2.5¤Ê¤É¤ÎÈùÎ³»Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÎ¼Á¤ÎÊý¤ä¸ÆµÛ´ï¡¦½Û´Ä´ï·Ï¤Î¼À´µ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê³°½Ð¤Ï¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢³°½Ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£