メッツのルイスアンヘル・アクーニャ内野手（23）が10日、ベネズエラで行われたウインターリーグ（WL）の試合で歴史的な活躍を見せた。カルデナレス・デ・ララの一員として出場し、6打数4安打、4本塁打、7打点、1四球を記録。ベネズエラ冬季リーグ史上、1試合4本塁打は初の快挙となった。

中堅で先発したアクーニャは、2回に3ラン本塁打を放つと、6回と7回にソロ本塁打を追加。9回には登板した野手から2ランを放ち、4本塁打を完成させた。試合はララが21―9で大勝した。

俊足が売りのアクーニャは、2025年のMLBシーズンでは95試合に出場しながら本塁打はゼロ、長打率.274に終わっており、この“本塁打競争”のような一夜は大きな驚きをもって受け止められていると、ニューヨーク・ポスト紙は伝えている。

アクーニャは24年9月にメジャー昇格し、14試合で打率.308、3本塁打と好スタートを切った。25年4月にはナ・リーグの月間新人賞を受賞したが、その後は打撃不振に陥り、マイナー降格を経験した。それでもメッツのデービッド・スターンズ編成本部長は11月のGMミーティングで、その能力を高く評価。「アクーニャは非常にユニークな選手だ。提供できる最低限のレベルがとても高く、複数ポジションを守れる優れた守備力とエリート級の走塁を備えている。打撃がエリートでなくても、日常的に出場できる役割を確立できる」と語っていた。

今回の活躍をきっかけに、元ナ・リーグMVPである兄ロナルド・アクーニャのようなパワーも兼ね備えた万能選手へと成長できるか、今後が注目される。