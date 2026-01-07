２０２５年７月に離婚を公表した、お笑いコンビ「はんにゃ．」川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが、お正月の出来事をつづった。

７日までに自身のブログを更新。「ありがていお正月」と題して投稿し「久々にたびやまさんに会えましたー！！きゃわきゃわ」とうれしそう。離婚後に離れて暮らしていた愛犬“たびやまさん”と再会したそうで、愛犬の写真をアップした。

そして「えー、わいろも頂き。元夫から大人になって初めてお年玉をもらうというおめでたいお正月となりました！！！ありがてえい！」と報告。「賄賂」（わいろ）と書かれたお茶目なポチ袋をアップして、元夫の川島からお年玉をもらったと明かした。

コメント欄には「賄賂のセンスには笑いました。さすがですね！」「ポチ袋３つとも違う絵柄なの愛を感じます」「お互い尊重しあえて、依存はしなくて、良い関係だなって思います。今年もなっちゃん家族みんなが幸せに過ごせますように」「きっとなっちゃんも色々思うことはあるだろうけど、波風立てないよう上手く立ち回ってて本当に尊敬です！応援してます！」などの声が寄せられた。

菜月さんと川島は２０１５年２月に結婚。同年６月に第１子女児、２０年２月に第２子男児が誕生した。昨年７月に離婚を公表した。