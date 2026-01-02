グルメも楽しめると思う「福岡県の温泉地」ランキング！ 2位「原鶴温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
温泉で心身を癒しながら、その土地ならではの味覚を堪能できるのも旅の醍醐味。湯上がりに味わう郷土料理や旬の食材を使った絶品グルメは、訪れた人の記憶に残る特別な体験となります。
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、グルメも楽しめると思う温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「福岡県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：原鶴温泉（福岡県）／67票原鶴温泉は、筑後川のほとりに位置する温泉地で、「W美肌の湯」として知られています。弱アルカリ性の単純温泉と単純硫黄泉の2つの泉質が楽しめるのが特徴です。周辺には、新鮮な海の幸や山の幸、地元の農産物を使った料理を提供するお店が多く、温泉とグルメの両方を楽しめます。
回答者からは「しゃぶしゃぶやとんかつ、うなぎ、中華料理が食べられる飲食店があります」（50代女性／広島県）、「温泉は美肌効果が期待できる温泉で、食事も美味しい。特に鰻の刺身や白焼き等名物が盛りだくさん」（50代女性／徳島県）、「温泉街周辺に美味しい地元グルメが豊富で、温泉でゆっくりした後に食事も楽しめるので」（50代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：筑後川温泉（福岡県）／72票筑後川温泉は、筑後川のほとりに湧く温泉で、別名「美人の湯」とも呼ばれています。アルカリ性単純温泉で、とろみのある湯が肌をしっとりとさせてくれます。温泉街には、落ち着いた雰囲気の旅館が多く、静かに過ごしたい方におすすめです。周辺には、うなぎのせいろ蒸しや、地元の食材を使った料理を楽しめるお店が多数あります。
回答者からは「ちょっと前にテレビの特集温泉と食事についてやってたから」（30代女性／神奈川県）、「耳納豚しゃぶしゃぶ鍋などブランド肉を使った料理が良い」（40代男性／兵庫県）、「地元の野菜や果物などが手に入る道の駅や、四季折々の自然を楽しめる場所もあり、楽しめる温泉地だと思います」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)