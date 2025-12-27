「名古屋名物 味噌おでん」を楽しめる、コンフォートホテル名古屋伏見 / 「いきなり！ステーキ第二章開幕発表会」開催【まとめ記事】
出張の朝は忙しい。身支度を整え、メールを確認し、目的地へ向かう。多くのビジネスパーソンにとって、朝食は「短時間で済ませるもの」になりがちだ。そんな出張の朝に、各地域の食材を取り入れた新しいメニューを導入するのが、全国に展開するコンフォートホテルである。今回は第一弾として、名古屋の中心地に位置する「コンフォートホテル名古屋伏見」を紹介しよう。
株式会社ペッパーフードサービスは、2025年12月24日（水）に主力ブランドである「いきなり！ステーキ」の次世代型店舗「いきなり！ステーキ神田北口店」をグランドオープンする。同店では従来の品質はそのままに店舗イメージを刷新し、ひとりから家族まで、幅広い層がゆったりと食事を楽しめるモダンで開放的な空間を提供する。
■事業再生版「令和の虎」とコラボ！AIアバター制作サービス「AI Avatar GEN」
カスタマークラウド株式会社は、事業再生版の令和の虎と連動したAIアバター制作を新たな事業として立ち上げ、サービス提供を開始した。出演者を起点にキャンペーン化・事業化へと展開した点が注目され、経済メディア各社からの問い合わせが相次いでいる。
■【連載第1回】無料で0分観光！「名古屋名物 味噌おでん」を楽しめる、コンフォートホテル名古屋伏見
出張の朝は忙しい。身支度を整え、メールを確認し、目的地へ向かう。多くのビジネスパーソンにとって、朝食は「短時間で済ませるもの」になりがちだ。そんな出張の朝に、各地域の食材を取り入れた新しいメニューを導入するのが、全国に展開するコンフォートホテルである。今回は第一弾として、名古屋の中心地に位置する「コンフォートホテル名古屋伏見」を紹介しよう。
■東京 神田北口に次世代型店舗を初出店！「いきなり！ステーキ第二章開幕発表会」開催
株式会社ペッパーフードサービスは、2025年12月24日（水）に主力ブランドである「いきなり！ステーキ」の次世代型店舗「いきなり！ステーキ神田北口店」をグランドオープンする。同店では従来の品質はそのままに店舗イメージを刷新し、ひとりから家族まで、幅広い層がゆったりと食事を楽しめるモダンで開放的な空間を提供する。
■レーザー照射とプレゼンター機能に対応！2WAYワイヤレスプレゼンター
サンワサプライ株式会社は、レーザー照射とマウスカーソル操作の2WAYで使える、振動機能付きタイマーを搭載したグリーンレーザーポインター「MA-WPR17BK」を発売した。赤色光の約8倍視認性に優れた緑色光レーザーとジャイロセンサーを搭載し、プレゼン資料のポインティングだけでなく、本体の向きを変えるだけでPCのマウス操作が可能だ。ソフトウェア無しで使え、接続するだけで複数のパソコンで使い回しができる。
■前売券が販売枚数、10万枚を突破！『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』
株式会社CHIMNEY TOWNは、2026年3月27日（金）公開予定の『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』のムビチケ前売券の販売枚数が、映画公開100日前の時点で10万枚を突破したことを発表した。本取り組みは、近年「映画の届け方」が見えづらくなっている状況を受け、従来の広告・プロモーション手法に依存するのではなく、「一枚一枚、確実に届ける」ことを目的に“手売り”を軸として展開してきたもの。その結果、多くの共感と支援が集まり、今回の達成に至った。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・写真を芸術として創作した約24点の作品を展示！写真展『アートの競演 2026寒晴』を開催【Art Gallery M84】
・ミツモア、「設備・保守・リフォームなどの現場作業従事者のデータ管理・AI導入実態調査」を実施
・ほっかほっか亭でハンガリー料理が楽しめる！料理研究家リュウジのコラボ商品「リュウジのグヤーシュ」
・【企画担当者コメントあり】生成AIで“世界に一つだけ”の名刺を作れる！「ビックリマンAI名刺メーカー」を開発
・パッと広げて大きなリュックになる！折りたたみコンパクトリュックのLサイズ
株式会社ペッパーフードサービスは、2025年12月24日（水）に主力ブランドである「いきなり！ステーキ」の次世代型店舗「いきなり！ステーキ神田北口店」をグランドオープンする。同店では従来の品質はそのままに店舗イメージを刷新し、ひとりから家族まで、幅広い層がゆったりと食事を楽しめるモダンで開放的な空間を提供する。
カスタマークラウド株式会社は、事業再生版の令和の虎と連動したAIアバター制作を新たな事業として立ち上げ、サービス提供を開始した。出演者を起点にキャンペーン化・事業化へと展開した点が注目され、経済メディア各社からの問い合わせが相次いでいる。
■【連載第1回】無料で0分観光！「名古屋名物 味噌おでん」を楽しめる、コンフォートホテル名古屋伏見
出張の朝は忙しい。身支度を整え、メールを確認し、目的地へ向かう。多くのビジネスパーソンにとって、朝食は「短時間で済ませるもの」になりがちだ。そんな出張の朝に、各地域の食材を取り入れた新しいメニューを導入するのが、全国に展開するコンフォートホテルである。今回は第一弾として、名古屋の中心地に位置する「コンフォートホテル名古屋伏見」を紹介しよう。
■東京 神田北口に次世代型店舗を初出店！「いきなり！ステーキ第二章開幕発表会」開催
株式会社ペッパーフードサービスは、2025年12月24日（水）に主力ブランドである「いきなり！ステーキ」の次世代型店舗「いきなり！ステーキ神田北口店」をグランドオープンする。同店では従来の品質はそのままに店舗イメージを刷新し、ひとりから家族まで、幅広い層がゆったりと食事を楽しめるモダンで開放的な空間を提供する。
■レーザー照射とプレゼンター機能に対応！2WAYワイヤレスプレゼンター
サンワサプライ株式会社は、レーザー照射とマウスカーソル操作の2WAYで使える、振動機能付きタイマーを搭載したグリーンレーザーポインター「MA-WPR17BK」を発売した。赤色光の約8倍視認性に優れた緑色光レーザーとジャイロセンサーを搭載し、プレゼン資料のポインティングだけでなく、本体の向きを変えるだけでPCのマウス操作が可能だ。ソフトウェア無しで使え、接続するだけで複数のパソコンで使い回しができる。
■前売券が販売枚数、10万枚を突破！『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』
株式会社CHIMNEY TOWNは、2026年3月27日（金）公開予定の『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』のムビチケ前売券の販売枚数が、映画公開100日前の時点で10万枚を突破したことを発表した。本取り組みは、近年「映画の届け方」が見えづらくなっている状況を受け、従来の広告・プロモーション手法に依存するのではなく、「一枚一枚、確実に届ける」ことを目的に“手売り”を軸として展開してきたもの。その結果、多くの共感と支援が集まり、今回の達成に至った。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・写真を芸術として創作した約24点の作品を展示！写真展『アートの競演 2026寒晴』を開催【Art Gallery M84】
・ミツモア、「設備・保守・リフォームなどの現場作業従事者のデータ管理・AI導入実態調査」を実施
・ほっかほっか亭でハンガリー料理が楽しめる！料理研究家リュウジのコラボ商品「リュウジのグヤーシュ」
・【企画担当者コメントあり】生成AIで“世界に一つだけ”の名刺を作れる！「ビックリマンAI名刺メーカー」を開発
・パッと広げて大きなリュックになる！折りたたみコンパクトリュックのLサイズ