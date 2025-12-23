その髪型、時代遅れかも（泣）→ 丸っと真似OK！【40・50代】が即こなれる♡「今っぽヘア」

「私の髪型なんだか、古臭いかも……」そんな風に悩んでいるなら、この記事をチェック！ 髪の長さはそこまで変えなくても、レイヤーカットで今っぽさを取り入れられそうです。今回は、40・50代が真似するだけでこなれ見えを目指せる「今っぽヘア」をピックアップ。今すぐヘアサロンの予約を入れたくなりそうなヘアスタイルばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。

横顔美人も目指せる今っぽレイヤーボブ

スカーフやマフラーをコーデに組み込んでいる人も多い、今の時期。髪とケンカしてもたつかないように、首まわりのボリュームを落として軽やかなおしゃれを楽しみませんか。肩上の短いレングスが、さらに爽やかになり、くびれがつくことで頭の形をキレイに見せられるかも。今っぽくイメチェンできるだけでなく、横顔まで美しい印象になれそうです。

ミディアムヘアも軽やかに

40・50代にレイヤーカットをおすすめしたい理由のひとつは、写真でも分かるこの軽やかさ。鎖骨まであるミディアムレングスに対し、顎下のラインにレイヤーを入れるだけで、空気を含んだ柔らかい質感のヘアスタイルに。ベースを外ハネ、レイヤーを内巻きと、どちらもワンカールさせるだけなので、スタイリングも手軽にできそうです。

大人の品格漂う重めシルエット

大人らしい落ち着いた雰囲気が好みの人は、重めのシルエットに仕上げてもおしゃれ。表面だけわずかにレイヤーカットを入れるだけで、今っぽいニュアンス感をプラスできます。内巻きにセットした重めの毛先により、大人の品格が漂う仕上がりに。カラーリングはやや明るめのベージュで、優しげに見せるとグッド。

ウルフでスタイリッシュに変身

ちょっぴり大胆にイメチェンしたい人は、ウルフのニュアンスを加えたボブで一気におしゃれ見えを狙ってみて。正面から見るとおさまりのよいショートボブ、サイドや後ろからはエッジをきかせた長めの襟足で、スタイリッシュな印象を呼び込めそう。@t.ikeda214さんによると「オーダー多数の小顔ネオウルフ」とのことなので、小顔に見せる効果にも期待が持てそうです。

