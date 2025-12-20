5³¬µéÀ©ÇÆÌÜ»Ø¤¹°æ²¬°ìæÆ¡¡43ºÐ¥É¥Í¥¢¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¡È¶¯¤µ¡É¤Ë¶Ã¤¡ÖÁ°È¾¤ÎÀÚ¤ìÌ£Íî¤Á¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé9°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ(»ÖÀ®¡Ë¡ã10²óÀï¡äÆ±µé11°Ì ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¡¼¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Æ¥£(¥Ù¥Í¥º¥¨¥é)¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ËÎ×¤àÀ¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê36¡á»ÖÀ®¡¢31¾¡16KO4ÇÔ1Ê¬¤±¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÃË»Ò½é¤È¤Ê¤ë5³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç¤Î»î¹ç·Ð¸³¤â»ý¤Ä¥Ù¥Í¥º¥¨¥é²¦¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¡¼¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Æ¥£¡Ê24¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢15¾¡14KO1ÇÔ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Ï17Æü¤ËWBA²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê29¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê43¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ò·ãÆ®¤ÎËö¤Ë2¡½1È½Äê¤ÇÂà¤±¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥É¥Í¥¢¤Ï4²ó¤Ë±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÄé¤ò¥À¥¦¥óÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É·òºß¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿°æ²¬¤Ï¡Ö¥É¥Í¥¢Áª¼ê¤ÎÆÃ¤ËÁ°È¾¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£Á´À¹´ü¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤µ¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°æ²¬¼«¿È¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤¬»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¤È¼«³Ð¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö´õË¾¤ò¤â¤é¤¨¤ë»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°È¾¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤ò¸«¤¿¤éÁ´Á³Íî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ÎÇ¯Îð¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÎÏ¤â¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥Í¥¢¤Ï¥Õ¥é¥¤µé¤«¤é¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Þ¤Ç5³¬µé¤òÀ©¤·¡¢ÄÌ»»52Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö·ë¹½¤¤¤í¤ó¤Ê³¬µé¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢À¨¤¤ÅÝ¤µ¤ìÊý¤È¤«¡¢°æ¾å¡Ê¾°Ìï¡ËÁª¼ê¤Î»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤Î»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ì¤À¤±¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤ÇÀ¨¤¤¡×¤È´¶¿´¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¤Þ¤À36¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ì¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£