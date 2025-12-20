¡Öº£¸å¤Î¡Èµð¿ÍÉüµ¢¡É¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡×¡¡ÅÅ·âÂàÃÄ¢ª¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤Î¡Ö·¬ÅÄ¿¿À¡¡×»á¡¡¾Íè¤Î¡Ö´ÆÆÄ¾·æÛ¡×¤òÁÀ¤¦NPBÂ¾µåÃÄ¤Ï¡©
¡¡·¬ÅÄ¿¿À¡»á¡Ê57¡Ë¤¬¡¢NPB2·³¤Î¸ø¼°Àï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¡×¤ÎCBO¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢12·î18Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£·¬ÅÄ»á¤È¸À¤¨¤Ð¡¢1985Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÀèÈ¯3ËÜÃì¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÇ¯¤³¤½¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢°úÂà¸å¤âº£µ¨¤Þ¤ÇÌó5Ç¯´Ö¡¢µð¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä°ì¶Ú¡×¤ÎÃË¡£»ØÆ³ÎÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î´ÆÆÄ¸õÊä¤È¤âÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£½©¤ÎÅÅ·âÂàÃÄ¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤Ç¡¢¸ÅÁã¤È¤Ï°ìÅÙ±ï¤¬ÀÚ¤ì¤ë¡£¤«¤Í¤ÆNPB¤ÎÂ¾µåÃÄ¤«¤é¤â·¬ÅÄ»á¤Î¼êÏÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤ÏÂ¿¤¯¡¢¾Íè¤ÏÂ¾µåÃÄ¤Ç´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î²ÄÇ½À¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ëor¾¯¤·¤â»÷¤Æ¤Ê¤¤¡©¡¡·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤È¼¡ÃË¤Î¥â¥Ç¥ë¡ÖMatt¡×
Â³Åê¤Ï³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡¡º£µ¨¤Þ¤Çµð¿Í2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿·¬ÅÄ¤¬¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎCBO¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£·¬ÅÄ»á¤Ï´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë½õ¸À¤ä»ØÆ³¤Î¤Û¤«¡¢Áª¼ê°éÀ®¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·¬ÅÄ»á¤Ï21Ç¯¤ËÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥ÁÊäº´¤È¤·¤Æ¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÁí´ÆÆÄ¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯¤«¤é2·³´ÆÆÄ¤Ë¡£¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤âÂ³Åê¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢10·î²¼½Ü¤ËµÜºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤«¤éµ¢µþ¸å¤ËµåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¡¢¡Ö¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Æ¸Ç¼¡£º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
½½Ê¬¤Ë·ë²Ì¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤ÎÅÅ·âÂàÃÄ¤ÏÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£µð¿Í¤ò¼èºà¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¡Øµð¿Í¤Ï¥¤¥¤Î¤¤¤¤¼ã¼ê¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Èµå³¦Æâ¤ÇÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹¤Ï½çÄ´¤Ë°é¤Á¡¢°éÀ®½Ð¿È¤Îºû¸¶Áà´õ¤È»°ÄÍÎ°À¸¤Ï1·³¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³À¥¿µÇ·½õ¤â1·³¤Ç1»î¹ç½Ð¾ì¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÏÂÇÎ¨3³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤ò´Þ¤á¡¢·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï2·³´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤â³èµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ²Ä²ò¤Ê¥³¡¼¥Á¿Í»ö¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢·¬ÅÄ¤µ¤ó¤È°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤È¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ÎÆ»¶Ú¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤¬´ÆÆÄ¤Ë×ÖÅÙ¤·¤Æ¡¢·¬ÅÄ¤µ¤ó¤ò¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤·¤¿¤Î¤¬¿¿Áê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤à¤·¤í·¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¸·¤·¤¤
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤È·¬ÅÄ»á¤Î°ã¤¤¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Îý½¬¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤òÌÔÎý½¬¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢·¬ÅÄ»á¤ÏÁª¼ê¤Î¼«¼çÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡£Ãæ¿´Áª¼ê¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤¬º£Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î½àÈ÷¤Ë³ä¤¯»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤³¤È¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¡¢·¬ÅÄ»á¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿µð¿ÍOB¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤¬Îý½¬¤ò¤ä¤é¤»¤ë¡¢·¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬Îý½¬¤ò¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤è¤ê·¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Îý½¬¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤ò·ù¤¬¤ë¤·¡¢¤¤¤«¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤«Îý½¬¤Î°ÕÌ£¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£ËÍ¤â¡Ø¼«¸ÊËþÂ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Á¤ã¤À¤á¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Á¤òµá¤á¤ë¤È¡¢ÎÌ¤âÉ¬Á³Åª¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡£°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Øµð¿Í¤Î2·³¤ÎÁª¼ê¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò°ú¤¾å¤²¤ë»þ´Ö¤¬Áá¤¤¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ä¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼ê¤¬½çÄ´¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢·¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬µð¿Í¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
³ÚÅ·¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ
¡¡·¬ÅÄ»á¤Ï¡¢Íèµ¨¤Ç3Ç¯·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤ÍÎÏ¸õÊä¤È¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µð¿Í¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÌó5Ç¯´Ö·È¤ï¤ê¡¢ÆâÉô»ö¾ð¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤òÀ¸¤«¤¹Æ»¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È°¤Éô¤Ï¡¢¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤Î´ÆÆÄÂÔË¾ÏÀ¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¼Â¸½¤·¤¿¤é·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡£»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î»ØÆ³Ç½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÂàÃÄ¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙµð¿Í¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡µð¿Í¿§¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿·¬ÅÄ»á¤¬¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎCBO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ·óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬»Ø´ø¤ò¤È¤ê¡¢µð¿Í»þÂå¤Ë¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿Ìî´Ö¸ýµ®É§¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¤Û¤«¡¢NPB¤Ç¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÍÛÂÒ¹Ý¡¢¹â»³½Ó¡¢ÌùÅÄÏÂ¼ù¤¬ºßÀÒ¡£NPB¤ÎµåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼ê¤¿¤Á¤¬ÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¡£·¬ÅÄ»á¤¬ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤ëÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢µð¿Í¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿²¦Äç¼£»á(¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µåÃÄ²ñÄ¹)¤¬¥À¥¤¥¨¡¼¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·Àè¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢·¬ÅÄ»á¤âNPB¤ÎÂ¾µåÃÄ¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤Ê¤ê¡ÖÂÇÅÝ¡¦µð¿Í¡×¤ËÇ³¤ä¤¹Æü¤ÏÍè¤ë¤«¡£
¡Ö²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï³ÚÅ·¤Ç¤¹¡£µåÃÄ¤ÎÎò»Ë¤¬Àõ¤¤µåÃÄ¤Ê¤Î¤ÇÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¡¢À±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¤Ê¤ÉÌ¾¾¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÐ°æ°ìµ×GM¤ò¾·æÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4Ç¯Ï¢Â³4°Ì¤ÈÄãÌÂ´ü¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¡¢ÀÐ°æGM¤È»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¤ÎÂÎÀ©¤¬ÇØ¿å¤Î¿Ø¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Íèµ¨¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð·¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬GM¡¢´ÆÆÄ¤ÇÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£PL³Ø±à¤Î¸åÇÚ¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¤¬¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£³ÚÅ·¤Ë¸Â¤é¤º¡¢1·³¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»þ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¤«¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±¤¸¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¤µ¤ëµåÃÄ¤â¡¢¤«¤Í¤Æ·¬ÅÄ»á¤Î»ØÆ³¼êÏÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·¬ÅÄ»á¤ÎÂàÃÄ¤¬µÞ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤Î¸ÀÍÕ
¡¡·¬ÅÄ»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÅê¼êµ¯ÍÑÊý¿Ë¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢1·³¥³¡¼¥Á¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥àÁí´ÆÆÄ¤Ø¤Èº¸Á«¤µ¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£µð¿Í¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤¿¡£°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎCBO¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£»ØÆ³¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡£¡Ø¤³¤¦¤ä¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÆ³¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Îý½¬¡¢Îý½¬¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îý½¬¤ò¤·¤Æ±ÉÍÜ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¿çÌ²¤ò¤È¤ë»þ¤Ë¶ÚÆù¤¬ºÆÀ¸¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Îý½¬¤·¤¿µ»½Ñ¤¬Ç¾¤ä¿À·Ð¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡·¬ÅÄ»á¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¿·³ã¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Öµð¿Í¡¦·¬ÅÄ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ØÂçÀª¡Ù¤ÎÏ¢Åê¤ò¤á¤°¤ê¡È¥¯¥Ó³Ð¸ç¤Ç¡É¸¶´ÆÆÄ¤Ë°Õ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Î·¬ÅÄ»á¤È¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¾×ÆÍ¤Î¾ÜºÙ¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô