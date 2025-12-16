お笑いコンビ、ラランドのサーヤ（30）とニシダ（31）が16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。サーヤが社長業について話した。

ラランドはサーヤが社長を務める事務所に所属。MCのハライチ澤部佑（39）が「社長業とか、大変ですか」と聞くと、サーヤは「個人事務所なので、休むと代打がいないので」と話した。番組の火曜日レギュラーで、吉本興業所属のブラックマヨネーズ小杉竜一（52）に「吉本さんって、誰かが出られなくなったら、それより上の人が出てくれたりするじゃないですか」と言うと、小杉も「あるある。ちょっと申し訳ありません、って、キャリアが上の人が出たりするもんね」と話した。

サーヤが「（クリーピーナッツの）のDJ松永さんと2人でやっているレギュラー番組があって。松永さんがカゼで休んだ時に、R−指定さんが来てくれて」とエピソードを紹介。続いて「私がカゼを引いたとき、ニシダが行きます、って言ったら、番組に断られて」と言うと、スタジオは爆笑した。ニシダは「失礼じゃないですか。クリーピーナッツがOKなんだから」と不満そうに話した。