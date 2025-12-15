「だからデビューできないんだよ」STARTOジュニアへ言い放った芸人・やす子の事務所の「回答」

昨年10月にエース的存在だった郄橋優斗が退所

お笑い芸人のやす子（27）が、12月８日放送のバラエティ番組『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）で、発言した内容がアイドルファンの逆鱗に触れた。

物議を醸したシーンは「テスト対決」のコーナーでSTARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）のジュニアユニット『KEY TO LIT（キテレツ）』の猪狩蒼弥（23）が不正解に終わると、やす子が

「だからデビューできないんだよ〜！」

と突っ込みスタジオに笑いが起きたのだ。

それだけにとどまらず最終的に１点差で優勝できなかった猪狩に対し、やす子はかぶせるように再び

「だからデビューできないんだよ〜！」

と言い放ち笑いを誘った。

しかしこれに対しキテレツファンはSNSなどでブチ切れたようだ。

〈10年待ってるファンの気持ち考えたことある？〉

〈フワちゃんのツイートは許されないのに、やす子のその発言は許されるのか〉

と非難の嵐だ。

「猪狩さんが以前に所属していた『HiHi Jets』は事務所の伝統芸でもあるローラースケートを駆使した圧巻のパフォーマンスが人気で、実力はありながらもデビューできない状態が続いていました。そんな中で昨年10月、グループのエース的存在であった郄橋優斗さんが退所したことはメンバーにとってもファンにとっても大きなショックを受ける出来事でした。

また、『HiHi Jets』のJetsは『Johnny’s entertainment team』の略であることも懸念され、結局解体された。そして今年２月に複数のジュニアユニットが再編されたんです。そのうちの１つのグループがKEY TO LITです。ファンにとって非常にデリケートな問題を、やす子さんがバカにするようにいじったことが炎上した原因でしょう。まあ、台本にあったことをそのまま言っただけだとしたら、やす子さんはかなりかわいそうですけどね……」（スポーツ紙記者）

擁護するXをリポスト→取り消し

しかし、炎上はこれで終わりではなかった。

「一般人がXで〈猪狩さんをやす子が辛辣に突っ込み、おいしくしてくれた〉という擁護のポストをしたところ、やす子さんがそれをリポストしたんです。しかし、しばらくするとそのリポストを取り消した。それでまたSNSがざわついたんです」（同・スポーツ紙記者）

Xなどでは

〈猪狩が「とっても悲しい」ってツイートしたらやす子は干されるのだろうか〉

と、やす子がかつてフワちゃんから暴言を受けてXに投稿した「とっても悲しい」というポストを貼り付けて皮肉をつぶやく一般ユーザーもいた。

だが、

やす子の発言は“台本どおり”だったのか？ そしてなぜリポストして取り消したのか？ 所属事務所を通じて質問を送ったところ、

「いただいた質問状へは無回答とさせていただきます」

とのことだった。

フワちゃんに暴言を吐かれた被害者だったが、今度はアイドルファンを敵に回す加害者となってしまったやす子。なぜあのような発言をしたのか、謎は残されたままだ――。