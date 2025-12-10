圧巻の連続攻撃だった。赤坂ドリブンズの浅見真紀（最高位戦）が12月9日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。アガリ7回の猛攻で、個人4勝目を飾った。

【映像】浅見真紀、怒涛のアガリラッシュ！

開始早々から攻めた。当試合は起家から浅見、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）の並びでスタート。1人テンパイ流局後の東1局1本場、まず浅見は發のみの1500点（＋300点）をアガった。東1局2本場では「ドラ・ドラなので、思い切って」と5巡目にペン3筒待ちでリーチ。数巡後、アガリ牌が松本から零れ落ち、リーチ・ドラ2・裏ドラ2の親満貫・1万2000点（＋600点）を奪取した。

東1局3本場でも9巡目にリーチ。内川からリーチ・一発・平和・赤・裏ドラの親満貫・1万2000点（＋900点）を獲得した。その後はバランスのよい選択で放銃を回避しつつ、東3局では平和のみの1000点、親番の南1局3本場ではリーチ・ツモの3900点（＋600点）、南2局では北・混一色・赤の満貫・8000点を加点。持ち点6万400点の大トップで試合を終えた。

11月28日の第1試合に続く、個人連勝だ。試合後、浅見は「あまり個人の連勝とかは気にしないタイプではあるんですけど、大きいトップが取れたのはうれしいです」とコメント。「ドリブンズは昨日試合がなかったんですけど、パイレーツさんが勝ったことで順位が1つ落ちていた。まだ先は長いとはいえ、『あ、1つ順位が落ちたな』と気にかかっていた。順位が上がったと思うので、うれしいです」と表情を緩めた。

これで個人では10戦4勝、勝率4割。「むちゃくちゃ優秀ですね」と笑いつつ、「たまたまです」と謙遜。ファンには「連勝することができました。中盤戦なので、そろそろ全体の順位なんかも気になってくる頃だと思うのですが、まだまだ先は長いので、4人で力を合わせて少しずつプラスを積み重ねていけるように頑張ります」と宣言した。

【第1試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）6万400点／＋80.4

2着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）3万5500点／＋15.5

3着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）7100点／▲32.9

4着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）−3000点／▲63.0

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

