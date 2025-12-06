¡Ö¤¢¤Î¥¹ー¥Ñー¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë»÷¤Æ¤ë¡©¡× TBS¡¦·§ºê¥¢¥Ê ¡ÈÆ°Êª¥í¥±Ã´Åö¡É¤ÇÂçÃíÌÜ¡ª¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö³¹Ãæ¤Ç¤ÏÁ´Á³¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
»þ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÊÂ¤Î¿Íµ¤¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡£ÆÃ¤ËTBS¤Ï¡¢12·î5Æü¤Ë¥ª¥ê¥³¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç4¿Í¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¶áÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ê¤É¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÏª½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë·§ºêÉ÷ÅÍ¥¢¥Ê¡£¤·¤«¤·¡¢12·î12Æü¤Î¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×È¯É½¤òÁ°¤ËËÜ¿Í¤Ë½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ø¤Î¼«¿®¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÌµÍý¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¤È¸¬Â½µ¤Ì£¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡È¥¹¥Ýー¥Ä¼Â¶·¥¢¥Ê¡É¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Î¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÈÊÉ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²ÈÂ²¥µー¥Ó¥¹¤ò¤¹¤ë·§ºêÉ÷ÅÍ¥¢¥Ê
¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¥¥ã¥é¤Ë³ëÆ£¤·¤¿¤³¤È¤â
――¸ÄÀÇÉÂ·¤¤¤ÎTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¶á¡¢·§ºê¥¢¥Ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
·§ºêÉ÷ÅÍ¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¡Ë¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ºÙ¡¹¤Ç¤¹¤è¡£³Î¤«¤Ë¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½Ð±é¤¬Áý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡£
――¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç¤ÏÆ°Êª¥í¥±¤Ç¥ê¥Ýー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£±é½Ð¤ËËÍ¤ÎÆ±´ü¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬¸¤¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤â¤È¤â¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ïº£Ç¯5·î¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¥É¥Ã¥°¥«¥Õ¥§¤Ç¥µ¥â¥¨¥É¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡Ê¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦²Ï°æ¡Ë¤æ¤º¤ë¤µ¤ó¤Ë¥ê¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤ÆÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ·úÉÕ¤±¤Ç¥í¥±¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÏÇ¥«¥Õ¥§¡¢¤³¤ÎÁ°¤Ï¥Þー¥â¥Ã¥È¤È¡¢Æ°Êª¥í¥±Ã´Åö¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――Æ°Êª¤Èµº¤ì¤ë»Ñ¤¬À¤¤Î½÷À¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤è¡£
――Æ°Êª¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ»Å»ö¤òËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤â±é½Ð¡©
ÌÀ³Î¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤è¤ê°ìÊâ°ú¤¯¤Î¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¡£ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë³ëÆ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÀ©ºî¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£º£¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¿Ø¤Ï¤½¤Î³ëÆ£¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Â¾¶É´Þ¤á¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤Î»ÅÊý¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤³¤½¤³Ç¯¼¡¤Î¤¤¤Ã¤¿ÃËÀ¥¢¥Ê¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤Î¥¹ー¥Ñー¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡© ËÜ¿Í¤ËÄ¾·â
――¤½¤Î±Æ¶Á¤«¡¢º£Ç¯12·î5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¹¥¤¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï½÷ÀÊÔ¤ÇÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¤¬1°Ì¡¢Æî¸å°É»Ò¥¢¥Ê¤¬7°Ì¡£º£Ç¯¤ÎÃËÀÊÔ¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ç¤¹¤ÈÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¤¬2°Ì¡¢ÀÖ²®Êâ¥¢¥Ê¤¬6°Ì¤È¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬Â³¡¹¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ä¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
――ºòÇ¯12·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀ¸È¯É½¡£·§ºê¥¢¥Ê¤ÏÀÖ²®¥¢¥Ê¤Î°ìÈÖÄï»Ò¤È¤·¤ÆÂå¤ï¤ê¤Ë¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ2¿Í¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¡ËÆþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼«ÎÏ¤¸¤ã¸·¤·¤¤¤«¤é¡ÖÀîÅç¤µ¤ó¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×Åª¤Ë¤Ï¼¡¤Ï·§ºê¥¢¥Ê¤ò¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤µ¤»¤¿¤¤¡©
¤Ç¤âÌµÍý¤Ç¤¹¤è¡£ÀÖ²®¤µ¤ó¤ÏËèÆü½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ÆÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤·¡¢ÆîÇÈ¤µ¤ó¤Ï°ì²ó½Ð¤¿»þ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
ËÍ¤Ê¤ó¤Æ³¹Ãæ¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤½¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÁ°¤â¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Î¼èºà¤ÇÊì¹»¤ÎÌÀ¼£Âç¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³ØÀ¸¤ÎÃ¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ËÆþ¤ë¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
――°ìÉô¤ÇÍò¤ÎÝ¯°ææÆ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¤é¡©
Á´Á³»÷¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶²¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
――¤±¤Ã¤³¤¦»÷¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¤¢ー¡¢¤Ç¤â°ì²ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¶á¤¯¤Î½÷»Ò¹âÀ¸4¡¢5¿Í¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢¤Ê¤ó¤«Ý¯°æ¤¯¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤«¤Ê¡©¡×¤È¤½¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤ò¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¿¤é¡ÖÁ´¤ÃÁ³»÷¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡×¤È¾¡¼ê¤Ë¼ºË¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¢¥Ê¤È¥¹¥Ýー¥Ä¼Â¶·¥¢¥Ê¤Î°ã¤¤
――·§ºê¥¢¥Ê¤âÆîÇÈ¥¢¥Ê¤â¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¼Â¶·¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¼Â¶·¥¢¥Ê¤Ã¤Æ´ðËÜÅª¤Ë´é½Ð¤·¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÄÁ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¶·Èª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¡¢À¼¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤â´é¤ÏÃÎ¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Ýー¥ÄÃæ¿´¤ËÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿ÆîÇÈ¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤³¤ì¤À¤±¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
――¾ðÊó¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¼Â¶·¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¤Ï¤É¤³¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÍ¤Î»þ¤ÏÆþ¼Ò»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¼Â¶·¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»Ö´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¤³¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¥¥Ä¥¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºÃ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¼Â¶·¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿·¿Í¤Ï2～3Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢ÊüÁ÷¤Ë¤Î¤é¤Ê¤¤¤±¤É¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é½¤¹Ô¤¹¤ë´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤¦Âà¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤¤¤Ã¤¿¹ñ»³¥Ï¥»¥ó¤Ï2Ç¯ÌÜ¤«¤é¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãç¤¬ÎÉ¤¤Æ±´ü¤¬²Ú¡¹¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÌîµå¾ì¤ä¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¼Â¶·¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
――º£¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê¤Ï¾õ¶·¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºÇ¶á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤½¤ÎÊý¿Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ä¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥¿ー6¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó2¡×¤Ê¤É¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡£°ÊÁ°¤Î»ä¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤³1Ç¯¤ÇÆÃ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¾åÂ¼¡ÊºÌ»Ò¡Ë¥¢¥Ê¡¢ÆüÈæ¡ÊËã²»»Ò¡Ë¥¢¥Ê¡¢¼Ä¸¶¡ÊÍüºÚ¡Ë¥¢¥Ê¡¢º´¡¹ÌÚ¡ÊÉñ²»¡Ë¥¢¥Ê¡¢µÈÂ¼¡Ê·ÃÎ¤»Ò¡Ë¥¢¥Ê¤¬À¤³¦Î¦¾å¤ä¥¯¥¤ー¥ó¥º±ØÅÁ¤Ç¼Â¶·¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï½÷À¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¼Â¶·¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²æ¡¹¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë´ü´Ö¤¬É¬Í×¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬·òÁ´¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¥á¥ó¥Ðー¤Ï¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º
――¤½¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°´ü´Ö¤ËÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿·§ºê¥¢¥Ê¤Ï¸½ºß¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äÀ¤³¦Î¦¾å¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¼Â¶·¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤¤½Ð¿¼¤¤»Å»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
2022Ç¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿Åß¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿·¶¥µ»¤Î¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥ー¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êÄ¾Á°¤Ç¾å»Ê¤«¤é¡Ö¡Ê²òÀâ¼Ô¤Ê¤·¤Ç¡Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¡£
――¿·¶¥µ»¤Ê¤Î¤ËÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤Ç¤â¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤«¤Ê¤êÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤È·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç»Å»ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤½¸Ãæ¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÈ¿¾ÊÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
――Àè¤Û¤É¤ªÌ¾Á°¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥»¥ó¤µ¤ó¤ÏÂà¼Ò¤µ¤ì¤Æ¸½ºß¤Ï±ÇÁü¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£·§ºê¥¢¥Ê¤Ï¥Õ¥êー´êË¾¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¼Â¶·¤Ï¥Õ¥êー¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶É¥¢¥Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£TBS¤ÎÎÏ¤ÇÂçÉñÂæ¤Î¼Â¶·¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤Î´Ä¶¤ò¼êÊü¤¹¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
――¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼´Â¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¼Â¶·¤È¡£
²¿Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤â¼Â¶·¤Ç¥¹¥Ýー¥ÄÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤ë³Ú¤·¤ß¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Î¼èºà¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÀäÂÐ¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ò¸«¤Æ¤«¤éµå¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Î¦¾å¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥é¥ó¥Êー¤âÄ«5»þ¤ÎÄ«Îý¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡¢¸«¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÁª¼ê¤ä´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Áー¥à»ö¾ð¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤È²û¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÉ½¤Ë½Ð¤ë»Å»ö¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
――¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ËÆþ¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª º£Ç¯¤ÏÀÖ²®¥¢¥Ê°Ê¾å¤Î½ç°Ì¤òÁÀ¤¦¡©
¤½¤¦¤¤¤¦µ»ö¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¸À¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤ÇÌµÍý¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤ÆµîÇ¯¤Î¥á¥ó¥Ä¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー³¦¤Î¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤ÏÃÏÆ»¤ËºÙ¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Éð¾¾Í¤µ¨
»£±Æ¡¿²¼¾ë±Ñ¸ç