お迎え予定の極小チワワと初対面！レクチャーを受けていると…？わんこのいじらしく健気な行動に悶絶する人が後を絶ちません♡話題の投稿は132万回再生を突破し「もじもじ可愛すぎ」「愛おしすぎて涙が…」「間違いなく天使」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お迎え予定の『極小子犬』と初めて会い、レクチャーを受けていたら…『初対面とは思えない行動』】

初対面なのに…♡

TikTokアカウント「choppiteena3」の投稿主さんはこの日、お迎え予定のわんこに初めて会いに行ったといいます。手のひらに収まるほどの極小チワワの女の子、名前もすでに「ルミ」ちゃんと名付けていたそうです。

お迎えにあたり、注意事項などのレクチャーを受けていた投稿主さん。ルミちゃんのそばにはいたものの、ふたりの間には少し距離があったといいます。すると落ち着きなくもじもじしていたというルミちゃん。

まるで『そっちに行きたいな…』と思っているかのよう。この日がふたりの初対面だとは到底思えません…！

ピトッ！くっつくことに成功♪

その場で足踏みをしたかと思うと、意を決して一歩を踏み出したルミちゃん。そして投稿主さんにぴったりくっつくことに成功しました…！

投稿主さんもすぐに気付き、そっと包み込むように撫でてあげたといいます。ルミちゃんはちょっぴり恥ずかしそうな、それでいて嬉しそうなお顔だったそう。投稿主さんの温もりに安心したのかもしれませんね。

健気な姿にキュン♡

受け入れてもらえたことにホッとしたのか『離れませんよ！』とばかりに、ピトッとくっつき一緒に話を聞いている様子のルミちゃん。お家に行くことが分かっているのでしょうか…！？

その後も少し離れるとソワソワし『ここにいますよ！』とつぶらな瞳で訴える場面もあったそう。顔を合わせたのはこの日が初めてですが、運命の糸は投稿主さんへと繋がっていたのでしょうね。

ルミちゃんは投稿主さんのお家にお迎えされ、先住犬の2匹のチワワさんと賑やかに暮らしているそうですよ♡

ルミちゃんのいじらしい姿に胸キュンした人は多いようで「愛おしすぎて泣きそう」「健気だ…」「もじもじ可愛すぎてヤバイ」などのコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「choppiteena3」には、投稿主さんからたっぷりの愛情を受けて成長するルミちゃんと2匹の先住チワワさんの優しい日常が紹介されています。ぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「choppiteena3」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております