プロ野球・ヤクルトの村上宗隆選手がMLB挑戦についてファンに直接思いを伝えました。

23日に行われたヤクルトファン感謝DAY2025。村上選手も参加しました。

ヤクルトの主砲としてここまでチームに貢献してきた村上選手。2023年の契約更改時に「メジャーへの気持ちはより一層大きくなっていますし、早く行きたいなと思っています」とすでにメジャーへの思いを強く持っていました。そして11月8日にポスティング申請を行い、いよいよメジャーへの交渉がスタートしました。

大勢のファンが集まったこの日、改めて村上選手から「今何も決まってなく言えることはないのですが、11月にポスティング申請させていただきました。アメリカに挑戦することになりました」と宣言。「本当に8年間たくさんの声援に力をおしてもらいましたし、その力が僕の力になってるのは間違いないです。これからいろんな困難があるとおもいますけど、僕自身その壁に全力でぶつかって当たって砕けろの気持ちで頑張っていきたいとおもいます。これからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました」と感謝を口にしました。

最後はサプライズでチームメートから胴上げされ、5度宙に舞いました。