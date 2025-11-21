のん、真剣な眼差しと笑顔が輝く上越初ライブショット公開
俳優・アーティストののんが19日、オフィシャルブログを更新。16日に新潟県上越市で開催された同地初の音楽フェス「BUN BUN PARADE 2025」に出演した際のライブショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
のんにとって新潟でのライブ出演は今回が初めて。この日『上越またね』と題してブログを更新すると、赤いエレキギターを奏でながら真剣な眼差しでステージを見つめる姿や柔らかくほほ笑みながらマイクに向かう表情、タンバリンを手に客席へ声を届けるカットなど、のんの多彩な表情と躍動感に満ちたステージショットを複数枚公開した。
衣装はバラのモチーフがあしらわれ光沢のある白のトップスに、稲光のようなグリーンのステッチが走るブラウンパンツを合わせた個性的なステージコーデ。照明が当たるたび衣装の質感が立体的に浮かび上がり、ライブの熱気を一層際立たせていた。
ブログには「Gt.&Vo.：NON」「Gt.：Kei Higuchi」「Ba.：Shoko Nakamura」「Dr.：Takato Nagashima」とメンバーを紹介したり、スタイリングはIzumi Machino、ヘアメイクは Shie Kanno、写真はKentaro Minamiが担当したことも明かしている。
この投稿にファンから「本当にすごい」、「素敵な夜をありがとう!!」、「まじでカッコ良かった」、「トリを飾るだけある歌声！サウンド！！」、「素敵な夜だったのが 伝わってきます」、「との写真も最高すぎ」、「のんちゃんらしい空気に包まれていてホッとします」などの声が寄せられている。
のんにとって新潟でのライブ出演は今回が初めて。この日『上越またね』と題してブログを更新すると、赤いエレキギターを奏でながら真剣な眼差しでステージを見つめる姿や柔らかくほほ笑みながらマイクに向かう表情、タンバリンを手に客席へ声を届けるカットなど、のんの多彩な表情と躍動感に満ちたステージショットを複数枚公開した。
ブログには「Gt.&Vo.：NON」「Gt.：Kei Higuchi」「Ba.：Shoko Nakamura」「Dr.：Takato Nagashima」とメンバーを紹介したり、スタイリングはIzumi Machino、ヘアメイクは Shie Kanno、写真はKentaro Minamiが担当したことも明かしている。
この投稿にファンから「本当にすごい」、「素敵な夜をありがとう!!」、「まじでカッコ良かった」、「トリを飾るだけある歌声！サウンド！！」、「素敵な夜だったのが 伝わってきます」、「との写真も最高すぎ」、「のんちゃんらしい空気に包まれていてホッとします」などの声が寄せられている。