昨年は完売したUCC上島珈琲｢旅するコーヒーマリアージュ｣の第11弾が予約発売開始

UCC上島珈琲から、｢旅するコーヒーマリアージュ｣セットの第11弾が2025年11月10日(月)より発売されました。ドリップポッド公式オンラインストアにて、150セット限定での予約販売です。2種類のコーヒーと2種類のケーキで楽しむ｢旅するコーヒーマリアージュ｣セットは、プレゼントとしてもおすすめです。実際に飲んでみた感想も交えながら紹介していくので、参考にしていただけると嬉しいです。

2種類のコーヒーと2種類のケーキで楽しむ｢旅するコーヒーマリアージュ｣

今回の｢旅するコーヒーマリアージュ｣は、シリーズ初となる2種類のコーヒーと2種類のケーキのセットです。コーヒーとケーキのマリアージュが楽しめるので、コーヒー好きの方には特におすすめです。

コーヒーはスペシャルティコーヒーを使用した｢ウィンターブレンド2025｣、コーヒーの王様の名にふさわしいブルーマウンテンコーヒーを使用した｢ブルーマウンテンブレンド｣です。

どちらも｢ドリップポッド専用 スペシャルティカプセル｣です。ケーキは、話題のパティスリー｢feuquiage(フキアージュ)｣が作る｢ケーク･カシスフィグ｣と｢ケーク･マロングラッセ｣です。

コーヒーでマリアージュを楽しむ

｢ウィンターブレンド2025｣と｢ブルーマウンテンブレンド｣は、それぞれ1箱に12個カプセルが入っています。

｢ウィンターブレンド2025｣は、4種の個性豊かなスペシャルティコーヒーを組み合わせたこの冬限定の特別なブレンドです。ベリーのような果実感と、シナモンやクローブのような甘いスパイスの香りが溶け合い、冬にピッタリな味わいです。

｢ブルーマウンテンブレンド｣は、ジャマイカのブルーマウンテンエリアという限られた場所でしか栽培できないため、希少性が高いことから｢コーヒーの王様｣と呼ばれています。

苦味･酸味･コクのバランスがよくて、一口飲むだけで特別な気分になります。

話題のパティスリー｢feuquiage(フキアージュ)｣

ケーキでは、話題のパティスリー｢feuquiage(フキアージュ)｣の2種類のパウンドケーキが楽しめます。ケーキのボックスも、犬のイラストでとてもかわいいです。

パウンドケーキは、｢ウィンターブレンド2025｣と｢ブルーマウンテンブレンド｣の2種類のコーヒーの味わいをイメージして、今回のために作られたので特別感があります。

おすすめの組み合わせは、｢ウィンターブレンド2025｣と｢ケーク･カシスフィグ｣(写真左)、｢ブルーマウンテンブレンド｣と｢ケーク･マロングラッセ｣(写真右)です。コーヒーとスイーツのマリアージュを楽しんでくださいね。

今回紹介した｢旅するコーヒーマリアージュ｣のコーヒーは、｢UCC DRIP POD YOUBI｣を使って抽出しました。デザインもよく、大きな持ち手がついているので、リビング･寝室など好きな場所でコーヒーを楽しむときに持ち運びがしやすかったです。

また、アプリ連携すると、UCCグループのコーヒーのスペシャリストが作成した｢プロレシピ｣で抽出できるので、同じコーヒーでも様々な味わいが楽しめます。

いかがでしたか。

昨年冬に販売した第9弾の旅するコーヒーマリアージュセットは、大変好評につき完売したそうです。

今回の｢旅するコーヒーマリアージュ｣も好評のようなので、気になる方は完売する前に早めの購入がおすすめです。ぜひ、プレゼントや自分へのご褒美に楽しんでみてくださいね。

｢旅するコーヒーマリアージュセット～赤と白2種のウィンターホリデーケーキ～｣

販売先:ドリップポッド公式オンラインストアのみ限定販売

数量:150セット(先着順にて販売終了)

予約販売開始日時/発送予定日:2025年11月10日(月)11:00/2025年12月3日(水)より発送予定

価格:4,900円(税込)※送料無料

取材協力/UCC上島珈琲