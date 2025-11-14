最大4K/60Hzの解像度で、2画面の同時出力が可能！ドッキングステーション
サンワサプライ株式会社は、USB Type-Cケーブル1本で4K映像出力が可能なUSB Type-Cドッキングステーション「USB-CVDK21」を発売した。HDMI映像出力端子を2ポート搭載し、最大2台のディスプレイへ4Kの高解像度で出力が可能だ。また、USB Type-Cポートを2つ、USB Aポートを5つ、合計7ポートのUSBハブ機能を備え、多様なデバイスの接続をサポートする。
■ケーブル1本で機器を一括接続、瞬時に仕事環境を構築
Type-Cケーブル1本を抜き差しするだけで、拡張用ディスプレイやUSB機器を一括で接続・解除できる。すべてのケーブルを抜き差しする必要がないので手間が省ける。
■4K高画質×2画面の同時出力が可能
HDMIを使用したディスプレイ出力は最大4K/60Hz（3840×2160）解像度に対応している。幅広い機器に対応し、使いやすいHDMI端子を2ポート搭載しています。※2台接続時の最大解像度は4K/30Hz（3840×2160）までサポートする。
■USBハブポート×7搭載で、様々な機器をまとめて接続
Type-Cポート×2を含む7ポートのUSBハブポートを備え、複数の機器をまとめて接続可能。 USB Type-CとUSB Aの両方に対応しており、幅広い機器を接続できる。 最大10Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱える。※Type-Cポートからの映像出力には対応していない。
■長時間の作業もバッテリー切れを気にせず集中できる
別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続すれば、本製品から映像出力・データ通信を行いながら接続しているノートパソコンへ同時給電できる。USB PD規格の最大20V/5A（100W）までの入力に対応している。
■LAN端子なしタイプ
LAN端子を搭載していないので、社内ネットワークをIPアドレスで管理している企業や無線LAN環境が構築された社内での利用に最適だ。
■ソフトウェア不要
USB Type-C接続でのモニター増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応しており、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用できる。
■Type-Cケーブル付属
本体とパソコンを接続するケーブル長約1mのType-Cケーブルが付属している。
■底面に滑り止め付き
底面には滑り止めが付いているので安心だ。
■拡張モード・ミラーリング対応
ノートパソコンの画面を、別のモニターに映すことができます。ノートパソコンと同じ画面を映す「複製モード」とノートパソコンの画面をモニターに広げて使う「拡張モード」に対応している。
USB Type-Cケーブル1本で4K映像出力が可能なUSB Type-Cドッキングステーション「USB-CVDK21」
