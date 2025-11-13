「避けようがない…」高速で前から飛んでくる物体…ボンネットには深いへこみ　都内では金属の棒のような物が回転しながら“目の前”に

群馬や都内の高速道路を走行中の車が、突然の危険に遭遇した。

突然飛んできた物体がボンネットに

群馬・太田市を走る高速道路で10月29日午前8時ごろ、カメラがとらえたのは、突然、何かが車に向かってくる様子。

車に何かがぶつかり、目撃者は「うわ！なに？」と声を上げた。

最初は何が起きたのか分からなかったというが、ある異変に気づいたという。

目撃者：

前のトラックは（ライトが）片方しかついてない。

もしかしたら、これ（ライト）が落ちてきたんじゃないか。

カメラには、車にぶつかった赤い物体が映っていた。

そして、車のボンネットには、落下物によるものとみられるへこんだ跡が…。

撮影者は「飛んでくるものは避けようがない…」と語った。

突然、目の前に“棒のようなもの”

危険な瞬間は都内でも目撃された。

東京・中央区で7日午前6時半ごろ、前を走るトラックの荷台から棒状のものが落下した。

目撃者：

ロープで縛っていたけど、間がスカスカで危ないなとは思っていたんですけど…。

目撃者によると、荷台に積まれていたのはアルミ製の棒のようなもの。

すかさず窓からトラックの運転手に声をかけた。

目撃者：

落とした！1本！



トラック運転手：

本当ですか？わかりました。

幸い車に傷はつかなかったというが、一歩間違えれば大事故にもつながりかねない状況。

目撃者は、「ロープだけでは隙間があるので、シートをかぶせるなりして運転してほしい」と話した。

（「イット！」11月12日放送より）