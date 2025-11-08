渡辺美奈代、お店で出会った味を自宅で再現「凄い」の声
歌手でタレントの渡辺美奈代が６日、オフィシャルブログを更新。
見た目美しい“作り置きおかず”や今の季節らしいメニューを紹介し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「作り置き」と題してブログを更新すると「ゴーヤとカリカリ梅で作り置き」といい、薄切りしたゴーヤと種ぬきのカリカリ梅を添えた。続く「ゴーヤと梅のピクルス」と題したブログでは、「先日、お食事に行った先で出して頂き、美味しかったので作ってみました」とつづり、ゴーヤとカリカリ梅を使った手作りピクルスを披露。ガラス容器に鮮やかな緑と赤が映える、見た目にも美しい一品で、お店で出会った味を自宅で“再現”してみせた。
さらに、「レモン鍋」と題したブログを更新。「頂き物の鍋つゆを使って、レモン鍋」と紹介し、スライスしたレモンや鶏肉、きのこ、にんじんなど、具材が彩りよく並んだ写真を添え、見た目にも華やかなメニューでブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「とっても…とっても美味しそう」「カリカリ梅！素敵」「凄い」「作ってみたくなりましたぁ」「レモン鍋真似っこしたい」などの声が寄せられている。
