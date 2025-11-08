かつて房総行きのターミナルだった両国駅（墨田区）、その3番線ホームは現在使用されていないことから「幻のホーム」とも呼ばれており、最近ではイベント会場としても活用されています。

JR両国駅の“幻のホーム”で【ポケモンカード】「スタートデッキ１００」体験イベントが開催中（※2022年8月）

https://tetsudo-ch.com/12652805.html

そんな「幻のホーム」に魔人力士が登場。

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation5（PS5）のグローバルキャンペーン「It Happens on PS5」の一環として、2025年11月8日(土)から11月14日(金)まで、JR両国駅の3番線ホームに縦2.5m×横18mにも及ぶ巨大なモニターを設置します。

このモニターには「巨大魔人力士」が登場。電車がホームにいない時は、3番線ホームを模した映像の中で周囲を見渡したり、2番線側をのぞき込んだりします。

2番線ホームに電車が入線すると、力士は「のこった！のこった！」と張り手を繰り出して白線の内側へ下がるよう促したり、四股を踏んだりといった力士らしい動作で乗客へアピール。時には手招きしてジャンケンを挑むなど、ユーモラスな動きも見せます。

最大の見どころは「電車止め」レア演出

この広告の最大の見どころは、平日夕方に1回だけ見られるレア演出です。

平日（11月10日〜14日）の17:35過ぎ、3番線ホームに実際に入線してくる電車に合わせ、魔人力士が電車と対峙。迫りくる電車に押されながらもギリギリで食い止め、ホームに迷い込んだ猫を救出するという迫力ある映像が展開されます。

屋外広告 概要

【名称】PlayStation 5「魔人力士、降臨。」at 両国駅

【期間】2025年11月8日（土）〜11月14日（金）

【時間】10:00〜23:00

【場所】JR両国駅3番線ホーム

【レア演出】平日（11月10日〜14日）の各日17:35過ぎ

※駅係員へのお問合せはご遠慮ください。

この施策は、「ありえないことも、PS5なら。」をテーマにしたPS5のグローバルキャンペーン「It Happens on PS5」の一環として実施されるものです。