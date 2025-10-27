東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ＦＬネット、ネクストーンが買われる 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、ＦＬネット、ネクストーンが買われる

27日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数370、値下がり銘柄数193と、値上がりが優勢だった。



個別ではＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、豆蔵<202A>、Ａｉロボティクス<247A>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>、サイエンスアーツ<4412>など9銘柄が年初来高値を更新。フューチャーリンクネットワーク<9241>、ＮｅｘＴｏｎｅ<7094>、スリー・ディー・マトリックス<7777>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、海帆<3133>、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>、リップス<373A>など7銘柄が年初来安値を更新。カラダノート<4014>、ＪＤＳＣ<4418>、キャンバス<4575>、ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<5527>、インフキュリオン<438A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

