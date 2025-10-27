「G−DRAGONの公演はありません！」。「2025アジア太平洋経済協力体（APEC）首脳会談」開催地の韓国・慶州市が26日、異例の声明文を出した。

韓国では26日までに「APEC広報大使のG−DRAGONが、APEC開催を記念して、開催地の慶州でコンサートを開く！」という情報が、ネット上で駆け回った。この偽ニュースに問い合わせが殺到し、慶州市が26日、異例の声明文を発表した。「最近、一部オンラインネットとブログなどに掲示された『G−DRAGON公演』『公園コンサート』などはすべて虚偽情報です。APEC期間中にG−DRAGONが参加する公式公演計画はない。市民と観光客は、根拠のない掲示物に惑わされず、公式チャンネルを通じて確認してほしい」と発表した。

韓国の複数メディアは、慶州市関係者のコメントとして「当初議論された大型花火ショーも警護、安全問題と市民混雑憂慮で取り消された。APEC閉幕以後、市民のための別途の文化公演を、公演企画会社と協議中。日程は今後確定する予定」と報じた。

APEC首脳会談は31日から2日間、韓国南東部の慶州市で開催される。