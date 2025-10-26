もともと浪費家でしたが、夫のリストラで月収が大幅に下がったことをきっかけに家計を見直し、3年間で資産が1000万円に。現在は夫の手取り月36万円をメインに、2人の子どもと4人で暮らしながら年間200万円貯めているというつっつさん。ものを減らし、暮らしを整えたことで自然と支出が減り、貯金が増えていったといいます。ここでは、そんなつっつさんが実践してきた、無理なく節約が続く「5つの考え方」について語ります。

1：流行にとらわれない

以前の私は「新作」や「限定」という言葉に弱く、SNSで見かけたものをすぐに購入していました。でも流行を追いかける暮らしは、終わりのない出費のくり返し。流行が変われば、また新しいものが欲しくなってしまいます。

【写真】節約上手がお金をかけること

そこで意識を変え、「自分の好き」と「似合う」を基準に選ぶようにしました。たとえば、つい集めたくなってしまうハンカチも、数を決めて3枚以上は増やさないようにしています。

流行に左右されないと、長く愛用できるものが増え、結果的に買い替えのムダが減ります。

2：ものをもちすぎない

ものが多いと、収納用品を買いたしたり、片付けや掃除に時間がかかったりと、見えないコストが増えていきます。

私は一度、家の中のものをすべて出して、「今使っているか」を基準に仕分けしました。すると、使っていないものが驚くほど多く、手放したあとは心がスッキリ。部屋も広くなり、自然と「もう買わなくていい」という気持ちに変わりました。

もちすぎないことで、管理にかかるお金や時間も減り、暮らし全体がシンプルに整います。収納に余裕があると、ストック管理もしやすいです。

3：こだわる軸を決める

節約を続けるには、「がまん」よりも「こだわりをもつこと」が大切だと実感しています。そこで私は「心地よさ」「長く使える」「管理がラク」の3つを軸に、ものを選びます。

たとえば、洗剤などの日用品は銘柄にこだわらず、特売品を選びます。毎日使うものはコスパを重視し、無理なく続けられることを優先しています。一方で、洋服はセールを待たず、シーズンの初めに定価でも「本当に欲しい」と思えるものを選びます。お気に入りを大切に長く着る方が、結果的に買い替えのムダが減るからです。

すべてを節約するのではなく、「こだわるところ」と「こだわらないところ」を自分のなかで決めておく。このバランスがあることで、お金の使い方に一貫性が生まれ、暮らしにも心にも余裕ができていきます。

4：使うところを見極める

節約を意識しすぎて、全部をけずろうとしていた時期がありました。がんばってがまんを重ねても、結局ストレスがたまってリバウンド。「もういいや」と一気に使ってしまう…そんなくり返しでした。

そこで始めたのが、「使うところ」と「けずるところ」を決めること。家族旅行や子どもとの体験にはお金を惜しまず使う一方で、惰性で払っていたサブスクや使っていない保険は見直しました。「なんとなくの外食」や「とりあえず買いたすこと」もやめて、本当に必要なものだけを選ぶように。

限られたお金をどう使うかは、その人の価値観そのもの。“我慢”よりも“選択”を意識することで、満足度の高いお金の使い方ができるようになりました。無理のないメリハリこそ、節約を続けるいちばんのコツです。

5：好きなことは使っていい

「好きなことにお金を使う」と言っても、最初は自分が本当に好きなことがなにか分かりませんでした。以前の私は「あれも必要、これも欲しい」と思い込み、1人で出かけたときに外食や買い物をしてしまうことも。

でも暮らしを整えていくうちに気づきました。私が好きなのは、1人でおいしいランチを味わう時間よりも、家族や友人と囲む食卓の方だということに。

それからは、ショッピングモールでの「なんとなくする買い物」を減らし、その分を家族で過ごす時間や経験に使うようになりました。本当に好きなことを見極めると、お金の使い方にも迷いがなくなり、満足度がぐっと上がります。「好き」に使うお金こそが、暮らしを豊かにしてくれると実感しています。

日々の暮らしで「これは私にとって心地いい？」と問いかけながら選ぶことで、暮らしも家計も自然と整っていきました。今回ご紹介したもの選びやお金の使い方に対する考え方が、参考になればうれしいです。