【EXPO2025 RO BOT 魂 ＜SIDE MS＞ EX-001 グラスフェザー（3次発送分）】 10月26日23時 予約締切 11月 発送予定 価格：9,350円

BANDAI SPIRITSは、「EXPO2025 ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ EX-001 グラスフェザー」3次発送分の予約をプレミアムバンダイにて本日10月26日23時まで受け付けている。価格は9,350円。発送は11月の予定。

本商品は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）のパビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」にて登場する「EX-001 グラスフェザー」を「ROBOT魂」シリーズより立体化したもの。「EX-001 グラスフェザー」でもディスプレイ可能な専用支柱・台座が付属している。

別売りの「EXPO2025 ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-78F00/E ガンダム」に取り付けることで、「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」の映像に登場するグラスフェザー装備の状態を再現可能となっている。

ソーラーパネル部分にはクリアパーツを採用。バックパックのアームは多関節で可動し、新規装備の「ビーム溶接ガン」は展開状態と収納状態の2種類が付属する。

「EXPO2025 ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ EX-001 グラスフェザー」

サイズ：全幅約300mm

材質：ABS製

【商品内容】

・本体

・接続用バックパック

・ビーム溶接ガン

・ビーム溶接ガン（収納状態）

・ジョイントパーツ

・専用台座一式

※フィギュア本体は付属しません

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。