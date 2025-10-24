横山裕 ABEMAドラマ『スキャンダルイブ』に出演決定！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて11月19日（水）夜10時より、柴咲コウが主演を務めるオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全６話）を毎週無料配信する。このたび、本作に横山裕（SUPER EIGHT）が出演することを発表した。
スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く、ABEMA新オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』。誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか……。 『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマ。
本作の主演・柴咲は、突如週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲（いおか・さき）を演じる。また、川口春奈が柴咲と初共演し、柴咲演じる咲にスキャンダル記事を突き付ける芸能週刊誌記者・平田奏（ひらた・かなで）を演じる。なお、主題歌には柴咲の書き下ろし新曲「Awakening（feat. LITTLE）」が決定し、ドラマの世界観に華を添える。
このたび、出演が発表となった横山は、ABEMAオリジナルドラマ初出演。芸能界を牛耳る大手芸能事務所・KODAMAプロダクションでマネージャーとして働く明石隆之（あかし・たかゆき）を演じる。４年前にKODAMAプロダクションから独立し、新たに芸能事務所を立ち上げた柴咲演じる井岡咲とは、元同僚で同期の関係性にあたる。
なお、ABEMA公式SNSにアップされた動画では、横山本人が出演を決めたときの気持ちや作品の見どころを説明しており、芸能界を舞台とする本作に関し、横山は「台本を読んでハッとしました。すごくドキドキしました」「内容がとにかくすごいです」と言いつつ、「なにが正義なのか、本当にわからない中みんな生きてるんだなと改めて思いました」とコメント。自身が演じる明石については、「明石の最後を見届けてください」と呼びかけている。
また、本作の本予告映像も公開に。咲の「週刊文潮の記者から連絡が来た。スキャンダル記事を出すって」という声からはじまり、「なにもしてないのに！」「もう終わりですよ！全部全部！」とスキャンダルの渦中にいる藤原玖生（浅香航大）・藤原未礼（前田敦子）夫妻らが阿鼻叫喚する様子、咲が「文潮の記事の価値を落とす」と決め奔走する姿が描かれている。そんななか、明石が「示談に応じていただけますか？こちらとしても強引な手段は避けたいですから」と話す真意とは…？スキャンダルの裏側で巻き起こる、知られざる攻防戦の行方に注目が集まる。
主演・柴咲と川口が初タッグを組み、スキャンダルの裏側で蠢く思惑、そして芸能界の深層に隠された“真実”へ切り込む挑戦作『スキャンダルイブ』（全６話）は、11月19日（水）夜10時より毎週無料配信。どうぞお見逃しなく。
（C）AbemaTV,Inc.
