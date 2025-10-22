カンロ（東京都新宿区）が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした「ピュレグミ×ハローキティ」を10月28日から発売します。

【画像】かっ…かわいい……！！！→これが全種集めたくなる「ピュレグミ×ハローキティ」コラボパッケージ全種です！

フレーバーは「りんご味」

2024年に50周年を迎えた「ハローキティ」との初コラボとなる同商品は、ハローキティをイメージしたフルーツ「りんご味」のフレーバー。グミ粒は白と赤の2色のアソートで、定番のハート型に加え、「ハローキティ型」「リボン型」「りんご型」があります。

パッケージは、「ピュレグミ」を頬張ったり、ウインクをしたり、双子の妹「ミミィ」と並んだりと、“レトロかわいい雑貨のよう”な全5種のデザインがラインアップされています。

価格は194円（以下税込み）。全国で販売されます。

また、11月11日からは「ハローキティキャンディ」（198円）、「ハローキティタブレット」（184円）も販売。「ハローキティキャンディ」はイチゴミルク味とバナナミルク味のアソートで、個包装は40種類。パッケージにはハローキティとミミィが登場します。「ハローキティタブレット」はリンゴヨーグルト味です。