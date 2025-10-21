西野未姫、娘1歳誕生日の手作りケーキ＆寿司公開「1歳でも食べられる工夫がすごい」「尊敬」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】元AKB48でタレントの西野未姫が10月19日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日のための手作りケーキと寿司を公開した。
【写真】26歳元AKB「工夫がすごい」1歳娘への手作り寿司
17日の投稿で、娘の誕生日祝いの様子を公開していた西野。この投稿では「お誕生日準備で頑張ったもの」と記し、手作りのバースデーケーキと寿司、生まれてから今までのたくさんのモノクロ写真を張り付けた背景を紹介した。
そして、ケーキについて「＃バナナが大好きなのでバナナたくさん入れました」「＃食パンとヨーグルトで簡単にできた」と、寿司について「＃生物は食べれないから野菜で代用」「＃マグロはトマト」「＃イカは大根」「＃ウニはかぼちゃ」「＃サーモンはニンジン」などと1歳児でも食べられる工夫を説明。またモノクロ写真について「＃大変だったけど1番作ってよかったって思う」「＃1年分の写真見てたら感動」とも綴り、それを背景に立つ娘の白いドレスについて「＃4枚目に来てるワンピースはばぁば手作り」というハッシュタグも添えられている。
この投稿に、ファンからは「愛の深さにウルウル」「素敵なママ」「野菜のお寿司すごい」「全部手作りで尊敬」「1歳でも食べられる工夫がすごい」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱との結婚を発表。2024年10月18日に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
