Netflix話題曲を抜いて1位に！NMIXX、新曲『Blue Valentine』が韓国主要チャートを席巻

ガールズグループNMIXXの新曲『Blue Valentine』が韓国の主要チャートで1位を獲得した。

【写真】NMIXX・ソリュン、TWICE・サナと"最強"2SHOT

10月13日にリリースされたNMIXXの1stフルアルバム『Blue Valentine』は、タイトル曲とともに韓国主要音源・アルバムチャートを席巻している。

タイトル曲『Blue Valentine』は、20日午後11時の時点で韓国最大の音楽プラットフォーム・Melonの「TOP100」で1位を記録し、リリース当日の2位からわずか23時間でキャリアハイを更新した。

さらに、同曲はこれまで長期間1位を守っていたNetflixのアニメ映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』のOST『Golden』を上回り、NMIXXへの熱い関心を証明した。

『Blue Valentine』はMelonデイリーチャート（13日付）で85位に初登場後、10位（19日付）まで急上昇した。Bugsでは、デイリーチャート1位（19日付）、週間チャート2位（13日〜19日付）を記録し、急速に人気を拡大している。アルバム自体も、Hanteoチャートの週間アルバムチャート（13日〜19日付）で1位を獲得し、音源・アルバムともに大ヒットを記録した。

デビューシングル『AD MARE』以降、毎回確かな歌唱力とパフォーマンス、独自の音楽世界観を示してきたNMIXXは、今作で愛する人への葛藤や、愛の相反する感情を描き出している。タイトル曲『Blue Valentine』は、秋らしい切なさ漂うサウンドと胸を打つサビ、そして6人の調和したボーカルが印象的で、リスナーから“秋のキャロル”と呼ばれるほど好評を得ている。

NMIXXは、10月16日から19日までMnet「M COUNTDOWN」、KBS2「ミュージックバンク」、MBC「ショー！K-POPの中心」、SBS「人気歌謡」などの音楽番組に出演し、タイトル曲『Blue Valentine』と収録曲『SPINNIN' ON IT』を披露。圧巻のライブパフォーマンスで“六角形ガールグループ”の名にふさわしい圧倒的な実力を証明した。

K-POPファンからは「この素晴らしい曲とステージをもっと見てほしい」「ステージ映像から抜け出せない」といった好評の声が相次いでいる。

さらに、NMIXXは11月29日・30日に仁川（インチョン）インスパイアアリーナでデビュー後初となるワールドツアー「EPISODE 1: ZERO FRONTIER」の幕を開ける。デビューから約3年9カ月で初の単独コンサートに挑む彼女たちが、今後どんなステージを見せてくれるのか注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇NMIXXとは？

2022年2月22日にTWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメントからデビューした韓国の6人組グループ。グループ名の「NMIXX」は、「now」「new」「next」や未知数「n」を意味する文字「N」と、「組み合わせ」や「多様性」を象徴する「MIX」を組み合わせてつけられた。もともとは7人組であったが、メンバーのジニがデビューから10カ月でグループを脱退し、6人体制となった。清純なビジュアルからは想像できないパワフルなステージパフォーマンスが特徴で、実力派グループとして高く評価されている。