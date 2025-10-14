ÈþÇÏ»ÔÌÚ²°Ê¿¤Ç¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬æ«¤Ë¡¡¸©¤¬ÅÐ»³¼Ô¤ËÃí°Õ¤è¤Ó¤«¤±¡ÚÆÁÅç¡Û
10·î12Æü¤ËÈþÇÏ»ÔÌÚ²°Ê¿¤Ç¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬æ«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬æ«¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈþÇÏ»ÔÌÚ²°Ê¿Àî¾å¤Î»³Ãæ¤Ç¤¹¡£
12Æü¤Î¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢ÃÏ¸µÎÄÍ§²ñ¤ÎÃËÀ¤¬¥¤¥Î¥·¥·¤Ê¤É¤ò¶î½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤·¤¿æ«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎÄ¹Ìó60¥»¥ó¥ÁÂÎ½ÅÌó30¥¥í¤Î¥á¥¹¤Ç¡¢À®½Ã¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤í¤Î¸ÄÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢¸©¤¬ÀìÌç¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¡¢Ì²¤é¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç»³¤ØÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
»Í¹ñ¼«Á³»Ë²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯¡¢·õ»³·Ï¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â26Æ¬¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï¡ÖÅÐ»³¤ÎºÝ¤Ï²»¤ò½Ð¤¹¤â¤Î¤ò»ý¤ÁÊâ¤¡¢À¸¤´¤ß¤ä»ÄÈÓ¤Ê¤É¡¢¥¯¥Þ¤Î¥¨¥µ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÏÉ¬¤º»ý¤Áµ¢¤ë¤è¤¦¡×¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£