【らんま1／2】第13話 乱馬の弱点を探る五寸釘光
TVアニメ『らんま1／2』の第12話のあらすじと先行カットが到着！
『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化。
高橋留美子は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞（The Will Eisner Comic Industry Award）」にて『コミックの殿堂（The Will Eisner Award Hall of Fame）』入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章『シュヴァリエ』を受勲され、世界的に活躍されている。また、高橋先生作品の2024年8月時点での全世界累計部数は2億3000万部を突破している。
『らんま1／2』は『週刊少年サンデー』（小学館）に1987年36号から1996年12号まで連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作だ。
物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子！？
乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた……。
乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディー。
2024年10月より、完全新作的アニメとしてTVアニメ『らんま1／2』の放送がスタート。キャストが続投することも含めて大きな話題となり、放送前から現在に至るまで盛り上がりを見せている。
続編にあたるTVアニメ『らんま1／2』第2期は、2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24：55〜放送スタート！日本テレビ系にて順次全国放送、放送直後よりNetflixにて独占配信を予定している。
第13話のあらすじ＆先行カットが到着！
＜第13話「らんまの弱点」＞
あかねに密かに想いを寄せるクラスメイトの五寸釘光は、許婚となった乱馬に嫉妬心を燃やしていた。九能と結託し、弱点を探ろうと付きまとうが、乱馬はなかなか隙を見せない。
しかし、偶然の事故により乱馬の弱点がばれてしまった！？
弱点を利用した五寸釘の罠にはまり、恐怖の極限に達した乱馬は、ついに自我を失ってしまう！
＜スタッフ＞
脚本：高橋明峰 ／ 絵コンテ：山崎みつえ ／ 演出：久保太郎 ／ 総作画監督：大津直 ／ 作画監督：鈴木幸江 高久美弥 松岡秀明
※山崎みつえの「崎」は「たつさき」、高橋明峰、高久美弥の「高」は「はしご高」が正式表記。
☆第13話先行カットをチェック！（写真11点）＞＞＞
（C）高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会
『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化。
高橋留美子は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞（The Will Eisner Comic Industry Award）」にて『コミックの殿堂（The Will Eisner Award Hall of Fame）』入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章『シュヴァリエ』を受勲され、世界的に活躍されている。また、高橋先生作品の2024年8月時点での全世界累計部数は2億3000万部を突破している。
物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子！？
乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた……。
乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディー。
2024年10月より、完全新作的アニメとしてTVアニメ『らんま1／2』の放送がスタート。キャストが続投することも含めて大きな話題となり、放送前から現在に至るまで盛り上がりを見せている。
続編にあたるTVアニメ『らんま1／2』第2期は、2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24：55〜放送スタート！日本テレビ系にて順次全国放送、放送直後よりNetflixにて独占配信を予定している。
第13話のあらすじ＆先行カットが到着！
＜第13話「らんまの弱点」＞
あかねに密かに想いを寄せるクラスメイトの五寸釘光は、許婚となった乱馬に嫉妬心を燃やしていた。九能と結託し、弱点を探ろうと付きまとうが、乱馬はなかなか隙を見せない。
しかし、偶然の事故により乱馬の弱点がばれてしまった！？
弱点を利用した五寸釘の罠にはまり、恐怖の極限に達した乱馬は、ついに自我を失ってしまう！
＜スタッフ＞
脚本：高橋明峰 ／ 絵コンテ：山崎みつえ ／ 演出：久保太郎 ／ 総作画監督：大津直 ／ 作画監督：鈴木幸江 高久美弥 松岡秀明
※山崎みつえの「崎」は「たつさき」、高橋明峰、高久美弥の「高」は「はしご高」が正式表記。
☆第13話先行カットをチェック！（写真11点）＞＞＞
（C）高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会