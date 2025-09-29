山形県内では28日から29日にかけてクマの目撃が相次ぎ、山形市と天童市では住宅街で複数の目撃情報がありました。市や警察が注意を呼びかけています。



山形市によりますと、28日午後6時55分ごろ、山形市鈴川町4丁目の市道でクマ1頭が目撃されました。およそ6時間後の29日午前1時ごろ、そこから900メートルほど東にある高原町の住宅街の路上でもクマ1頭が出没し、さらに20分後にも近くで目撃されるなど一帯をうろついていたということです。クマの出没を受け、警察が現場一帯をパトロールしたほか、山形市の職員が、出没した現場にのぼり旗を立てて周辺住民に注意を呼びかけています。

一方、天童市小関の天童市スポーツセンターの東側の道路で28日午後8時45分ごろ、体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されました。その15分後には南東におよそ300メートル離れた「交り江西公園」内でもクマが目撃されたということです。天童市はけさから現場一帯をパトロールし警戒に当たっています。

このほか鶴岡市黒川の畑では、28日午後5時ごろから29日午前6時ごろまでの間にナシ30個がクマに食い荒らされる被害がありました。クマの目撃情報はありませんが、警察が近くの住民に注意を呼びかけています。

