¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£²£¸Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£¹üÀÞ¤·¤¿Â¤Î¾®»Ø¤Î¾õÂÖ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î¤ÎÆ±¥é¥¸¥ª¤Ç¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËÂ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÁ´¼££¶¤«·î¤Î¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÍµÈ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡ÖÂ¡¢¾®»Ø¡¢¹üÀÞ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤À¤¤¤ÖÄË¤ß¤â¤Û¤Ü¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤â»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ü¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍµÈ¤Ï¡Ö£²½µ´Ö¤°¤é¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦£±²ó¥ì¥ó¥È¥²¥ó»£¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ê¤é£Ï£Ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦£²½µ´Ö¸å¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤É¤¦¤»Âç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê´°¼£µ¤Ê¬¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡¢ºÇ¸å¤Î³ÎÇ§¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÄÌ±¡·Ð¸³¤«¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¤Í¡¢ÉÂ±¡¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤È¤«»£¤Ã¤¿¤ê¤µ¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÇÄ¶²»ÇÈ¤òÅö¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤Î¤â¤µ¡¢£µ£°£°±ß¤Ç¤¹¤È¤«¡£ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤À¤È¤Í¡£½õ¤«¤ë¤è¤Í¡£Çï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤è¤Í¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê°Â¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÉÂ±¡¤Î¼£ÎÅÈñ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖµÕ¤Ë¡ØÊÝ¸±¤¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¹â¤¤»þ¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¤¤¤Ö¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£