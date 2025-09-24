ESSE読者から寄せられる見た目のお悩みのなかで、もっとも多いのが「下腹ぽっこり」。そこで今回は、骨格調整トレーナーのNaokoさんに、下腹やせに効果的な4つの股関節ストレッチの方法を伺いました。「上半身と下半身をつなぐ股関節が整えば運動効率が向上しておなかも引っ込み、一生歩ける体になれます」とNaokoさん。毎日続けて、すっきりしたおなかを目指しましょう。

股関節ストレッチの効果アップ？まずはポイントをチェック

下腹ぽっこりの原因は、股関節を正しく使えていないから。4つの股関節ストレッチを毎日行うことで、代謝を上げ、骨盤のゆがみを矯正し、正しい姿勢を保てます。4つやってもたったの7分、すっきりしたおなかを目指しましょう。

【写真】下腹に効く「内ももタッチ」

股関節ストレッチをする際のポイントは以下。

・4つ1セットで行う

・できれば毎日行う

・好きなタイミングでOK。朝と夜に行うと効果アップ

全身を伸ばして引き締める「体側伸ばし」

足を前後に開いて体の側面を伸ばしましょう。丸まった背中を伸ばせば、外もものはりがすっきり。腕を伸ばすので二の腕のシェイプアップにも。

＜左右1分ずつ＞

●1：右足を前にして足を前後に開き、頭の上で手を組む

足を前後に開き、右のひざを曲げ、腕を上げて手を組む。背筋を伸ばして胸を開く。

●2：上体を右側に倒す

息を吐きながら、上体を右足側に倒し、体の左側が伸びるのを感じる。3〜5呼吸。上体や腕が前に倒れないように注意して。

●3：足を入れ替え、反対側も同様に

足を入れ替えたら、反対側も同様に行う。

下腹にピンポイントで効く「内ももタッチ」

腰を落とし、内ももをタッチ。不安定な姿勢を維持するので、お尻やおなかのインナーマッスルに効果が。浮き輪肉も解消できます。

＜左右1分ずつ＞

●1：右足を前にして足を前後に開き、手は腰に当てる

足を前後に開き、右ひざをやや深めに曲げる。手は腰に当てて、背筋を伸ばして胸を開く。

●2：左手を頭まで上げ、右手で左足の内ももに触れる

左ひざを床に近づくまで深く曲げ、腰を落とす。同時に左腕を右側に上げ、体の左側を伸ばしつつ右手で左の内ももをタッチ。この姿勢で3〜5呼吸。

●3：足を入れ替え、反対側も同様に

反対側も同様に行う。

●難しい人は…内ももに触れなくてもOK

股間節が硬い人ほどお尻の筋肉が弱いため、深く腰を落とせず、内ももをタッチできないことも。その場合はできるところまででOK。

お尻と下腹を同時に引き締める「お尻上げ」

座った状態からお尻を上げ、おなかと同時にお尻を鍛えましょう。背中肉の解消やヒップアップ効果も。

＜所要時間1分＞

●1：足を伸ばして座り、両手は体の後ろで床につける

足を伸ばして床に座り、指先を外側に向けてお尻の後ろに手をつく。

●2：体が一直線になるようにお尻を上げ、かかとを支点につま先を上下させる

お尻をもち上げて、体から足先までを一直線に。床につけたかかとを支点にし、つま先の上げ下げを10〜20回繰り返す。

寝ながらできて、効果バツグン「横たわりひざ曲げ」

横たわった体が前や後ろに倒れないように体をまっすぐに保つのがポイント。足の間にタオルをはさむことで、内ももやお尻の筋肉を強化できます。

＜左右1分ずつ＞

●1：横たわり、ひざにタオルをはさむ

体の右側を床につけて横たわり、右手はひじ枕に、左手は前に置いて体を支える。足を伸ばしてひざに4つ折りにしたタオルをはさむ。

●2：ひざから下だけを後ろに曲げる

体と太もものラインをまっすぐにしたまま、ひざをゆっくり3〜5回曲げる。体が前に倒れたり、タオルが落ちたりしないよう注意。

●3：反対側も同様に

反対側も同様に行う。

※ 妊娠中やその可能性がある方、持病がある方は事前に医師に相談してください。また、試してみて、痛みや不調があるときは、すぐに中断してください