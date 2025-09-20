カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が指摘「単なる鉄分補給は逆効果？貧血改善の新常識」
「意外と間違えている 貧血の本当の原因とは」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、貧血の対策について独自の持論を展開した。片岡氏は一般的に行われている「貧血には鉄分補給」という処方に疑問を投げかけ、「人によって、吐き気がしたり、下痢や便秘になってしまって、かえって体の炎症が増えることがあります」と慎重な姿勢を呼びかけた。
動画内で片岡氏は、ヘモグロビンの仕組みと鉄の役割について詳しく解説。「ヘモグロビンって鉄とタンパク質がくっついているんですが、その鉄分が赤いから、ああやって血が真っ赤になるんですね」と述べ、鉄分はヘモグロビンの一部として赤血球の中で全身に酸素を運ぶために使われていると説明した。一方で、「鉄分だけがフリーの状態で血液の中にいると、私たちの体はすぐに酸素と結びついて酸化してしまいます。酸化すると細胞内を傷つけてしまうので、鉄は単体であると非常に危険なんです」と、サプリメントなどで安易に鉄分だけを摂取する危険性を強調した。
また、貧血になりやすい理由についても独自の視点を展開。「よほどのことでない限り、鉄不足による貧血は起こり得ないとされています。鉄が不足しているのではなく、鉄が活用されなかったりするんですね」と述べ、肝臓で十分な酵素がつくられていること、甲状腺機能が正常に働くことが重要だと強調した。「まずは肝機能を良くしていったり、甲状腺機能をしっかりと回すことが大事なんです」と話した。
動画の締めくくりでは、「それはどうしたらいいの？っていうのは長くなったので、コメント欄に書いておきます」と、具体的な対策はコメント欄で紹介するとし、視聴者の関心を引き寄せていた。
