Èô¤Ó½³¤ê¤ËÂÑ¤¨¤ë¡ª ¿Í·¿¥í¥Ü¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹ÀÇ½¡¢¿Í´Ö¤è¤ê¥¹¥´¤¯¤Ê¤¤¡©
²Ä°¥ÁÛ¤À¤±¤ÉÂç»ö¤Ê¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
°ìÀÎÁ°¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡×¤Ï¡¢Êâ¤¯Â¼è¤ê¤¬¤ª¤Ü¤Ä¤«¤º¥³¥±¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¼Ò¤Î¡ÖATLAS¡Ê¥¢¥È¥é¥¹¡Ë¡×¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉñÂæ¤«¤éÅ¾¤ó¤ÇÍî¤Ã¤³¤Á¤Æ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀäÂÐ¤Ë¥³¥±¤Ê¤¤¥í¥Ü
ºÇ¶á¤Î¥í¥Ü¤¿¤Á¤Ïºî¶ÈÃæ¤ËËÀ¤ÇÆÍ¤Ã¤Ä¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö¤¬½³¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤â¤è¤í¤±¤ë¤À¤±¤Ç»ý¤Á´®¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñUnitree¤Î¡ÖG1¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÈô¤Ó½³¤ê¤Ç¤âÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢³«È¯¤ÎÎ¢¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ß¤¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤«¥í¥Ü¤¿¤Á¤¬È¿Íð¤òµ¯¤³¤·¤¿¤é¡¢Éü½²¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï³«È¯¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥í¥Ü³«È¯¤Ç¤¢¤ë¤¢¤ë¤Î»î¸³
¡ÖG1¡×¤ÏÂÎ½Å¤¬35kg¤È·ÚÎÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÀá¤ÎÆ°¤¤Ï43¼«Í³ÅÙ¤Ç3D LiDER¤È¿¼ÅÙ¥«¥á¥é¡¢´·À·×Â¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤ÆÁ´¿È¤òÆ±»þ¤ËÀ©¸æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¼¥»¥ó¤Ë¤¢¤ëÆîÊý²Êµ»Âç³Ø¤Î¶µ¼ø¤¬Î¨¤¤¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡£°ÂÄêÀ¤äÂÑµ×À¡¢»ÑÀª¤Î²óÉü¤ò»î¤¹¡Ö¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡¦¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Í£°ì¥³¥±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Î·Ò¤®ÌÜ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤À¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤â½Ö»þ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤Û¤É¿È·Ú¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Ï¿Í´Ö°Ê¾å
¿Í´Ö¤ÎÉðÆ»¤Ê¤éÂÇ·â¤µ¤ì¤Æ¤âÊ§¤¤½ü¤±¤¿¤ê¡¢½Å¿´¤òÍî¤È¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤ÇÂÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡Ö¤ª¤Ã¤È¤Ã¤È¡ª¡×¤ÈÊâ¤¤¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ì¤ëµ»¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡© ¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¤¹¤´¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Source: YouTube, Unitree via INTERESTING ENGINEERING, Futurism