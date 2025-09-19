ÃË»Ò400mH¤ÇÆóÅ¾»°Å¾¡Ä¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¤¬¶â¢ª¼º³Ê¢ª¶â¡¡°ì»þÍ¥¾¡¼è¤ê¾Ã¤·¤âÉü³è¤·¡ÈÈá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¡É¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÃË»Ò400mH¤Î·è¾¡¤Ç·ë²Ì¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤¿¡£À¤³¦Î¦¾å¤Ç3¸Ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤â¶â¥á¥À¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿R.¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡Ê28¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬46ÉÃ52¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤Ç1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÅ¾¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢2°Ì¤À¤Ã¤¿A.¥É¥¹¥µ¥ó¥È¥¹¡Ê25¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸åºÆÅÙ·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤¬¥É¥¹¥µ¥ó¥È¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ&4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿K.¥ï¡¼¥Û¥ë¥à¡Ê29¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤Ï¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤â3ÂæÌÜ¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¡¢47ÉÃ58¤Î5Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
À¤³¦ÎòÂå2°Ì¤Î46ÉÃ17¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò»ý¤Ä¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤Î2021Ç¯Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¯¤È¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¥ï¡¼¥Û¥ë¥à¡¢22Ç¯À¤³¦Î¦¾å¥ª¥ì¥´¥óÍ¥¾¡¤ÎA.¥É¥¹¥µ¥ó¥È¥¹¡Ê25¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë2¿Í¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë²÷Áö¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£4Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï¡¢19Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¶ä¥á¥À¥ë¡¢22Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¶ä¥á¥À¥ë¡¢23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÄÌ»»3¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤Î¸Ä¿Í¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÃË»Ò400mH·è¾¡¡Û
¶â¥á¥À¥ë¡§R.¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë46ÉÃ52
¶ä¥á¥À¥ë¡§A.¥É¥¹ ¥µ¥ó¥È¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë46ÉÃ84
Æ¼¥á¥À¥ë¡§A.¥µ¥ó¥Ð¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë47ÉÃ06