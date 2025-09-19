70Âå¡¢¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡×½¬´·4¤Ä¡£1Æü5000Êâ¤òÌÜÉ¸¡¢¡È¤¤¤¤¤³¤ÈÆüµ¡É¤Ç1Æü¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë
µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤Ê¤É¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤âÁý¤¨¤¬¤Á¡£68ºÐ¤ÇYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¡¢¥·¥Ë¥¢Êë¤é¤·¤ÎÆü¾ï¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¤Ï¤º¤ß¤µ¤ó¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£90Âå¤ÎµÁÊì¤È70Âå¤ÎÉ×¡¢40Âå¤ÎÂ©»Ò¤ÈÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é²È»ö¤ò¤¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤Ï¤º¤ß¤µ¤ó¤Î¡¢²È»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë·ò¹¯½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
※ この記事は『70代をとびきり楽しむ！ - 体とお財布をいたわりながら毎日をハッピーに過ごす37のアイデア』（ワニブックス刊）より一部を抜粋し、再編集しています。
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤Î¤Î¤Ï¤º¤ß¤µ¤ó¤¬·ç¤«¤µ¤º¿©¤Ù¤ë¡È¸µµ¤¤Î¸»¡É
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¡ÖÂÎ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤³¤È¡×¤òÂ³¤±¤ë
¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¡¢Ë»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬À¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÌµÍý¤ò¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨70Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤º¢¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËèÄ«¡¢·ì°µ¤âÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¬²È¤Ï90Âå¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢70Âå¤ÎÉ×¡¢40Âå¤ÎÂ©»Ò¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¿Æü¤Ï»ä¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç²È»ö¤ò¤¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¬Ìä´Ç¸î¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ê¤ÉÍèµÒ¤Î±þÂÐ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢²È¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¾ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ò¹¯¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¤Ê¤É¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯Êâ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾²¤Î¥â¥Ã¥×¤¬¤±¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³¬ÃÊ¤Î¼ê¤¹¤ê¤òËá¤¤¤¿¤ê¡£¹ø¤ËËüÊâ·×¤ò¤Ä¤±¡¢1Æü5000Êâ¤òÌÜÉ¸¤Ë¡£¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¤È¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤È¾¯¤·¡ª¡×¤È¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÇã¤¤Êª¥³¡¼¥¹¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¡¢Êâ¿ô¤ò²Ô¤®¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆþÍá¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥¤¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
60Âå¤Î¤È¤¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤òº£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¤Ç12¼ïÎà¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤òÁªÂò¡£ÂÎ¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¡¢·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Í¾ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥Ñ¡¼¤ò15Ê¬¤¯¤é¤¤Æ§¤ß¡¢µÓÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¿©¤ÙÊª¤ä¿çÌ²¤Ç¤â¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¹©É×¤ò
Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤È¤µ¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãë¿©¤ÈÍ¼¿©¤Ë¡¢Æ¦Éå¤ä¥´¥Þ¡¢Æ¦¤Ê¤É¤Î¿¢ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò°ìÉÊ²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸üÍÈ¤²¤ò´Å¿É¤¯¼Ñ¤¿¤ê¡¢»ÔÈÎ¤Î¥´¥ÞÆ¦Éå¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡£ÎäÅà¤Î»ÞÆ¦¤Ï¡¢²òÅà¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
1Æü¤Î3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ë¿çÌ²¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿²¼¼¤Ï¶õÄ´¤ËÍê¤é¤º¡¢µ¨Àá¤Ç¿²¶ñ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÉß¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¡¢²Æ¤ÏÄÌµ¤À¤Î¤è¤¤¤â¤Î¡¢½Õ½©¤ÏÃæÌÊÆþ¤ê¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ö¥ë¤Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÉßÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ë¤ÏÄãÈ¿È¯¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤òÉß¤¤¤Æ¡¢²÷Ì²¤Î½õ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¿²¼¼¤Î´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤òÅô¤·¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î²»³Ú¡ÊÎëÌÚ½Å»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¸¥ã¥¹¥È¡¦¥Ó¥µ¥¤¥É¡¦¥æ¡¼¡Ù¤Ê¤É¡Ë¤ò¤«¤±¤ÆÆþÌ²¥â¡¼¥É¤Ë¡£º£Æü¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÆüµÄ¢¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¤·¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ï»Ä¤·¤Þ¤»¤ó¡£1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤ò³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¡¢ÌÀÆü¤â¤¬¤ó¤Ð¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯¤Ç²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È4¤Ä
¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤ò4¤Ä¡¢¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü½¬´·1¡§1Æü5000ÊâÊâ¤¯
Ä«µ¯¤¤¿¤é¡¢ËüÊâ·×¤ò¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¼è¤ê¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬½¬´·¡£²È»ö¤ÈÇã¤¤Êª¤Ç1Æü5000Êâ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂç¤¤¤Ê¸»ú¤ÎÊâ¿ô·× ¿¶¤ê»Ò¼° ¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ê¥ª¡¼¥àÅÅµ¡¡Ë¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ä¤¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âÊâ¿ô¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü½¬´·2¡§¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Î¿©ºà¤ò¿©¤Ù¤ë
¸üÍÈ¤²¤Î¼ÑÊª¤Ï¡¢Ã±ÉÊ¤Ç¤â¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¤ª¤«¤º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì£¤Ä¤±¤ÏÇö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ¡¢º½Åü¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¼ò¡¢¤À¤·¤ÎÁÇ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤À¥´¥ÞÆ¦Éå¤ò¾ïÈ÷¡£¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü½¬´·3¡§¿²¤ëÁ°¤ËÆüµ¤ò½ñ¤¯
Æüµ¤Ë¤Ï¡È¤¤¤¤¤³¤È¡É¤À¤±¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤â¡¢ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤È¤¤â³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤é¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¡¢»öÂÖ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¡È¤¦¤·¤í¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¡É¤È·è¤á¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü½¬´·4¡§ÆþÍá¸å¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ÆþÍá¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡£