年を重ねると、つい体型をカバーできるファッションを意識したくなるもの。68歳でYouTubeチャンネルを開設し、シニア暮らしの日常を配信するもののはずみさんもそのひとり。今回、少ない服でおしゃれを楽しむもののはずみさんに、いつもの服でさりげなく体形カバーをするコツや、コーディネートを華やかにするワンポイントアイテムについて、教えてもらいました。

※ この記事は『70代をとびきり楽しむ！ - 体とお財布をいたわりながら毎日をハッピーに過ごす37のアイデア』（ワニブックス刊）より一部を抜粋し、再編集しています。

【実際のコーデ】黒ワンピにストール投入で一気に華やか！

“見せる”と“隠す”を意識して、さりげなく体型カバー

以前、フルレングスのパンツルックが流行ったとき、チャレンジしたくてお店で試着したことがありました。鏡に映る自分の姿を見ると、どこかもっさり…。重心が下がってバランスが悪く、体型に合っていないな、と感じました。

街で同世代のおしゃれさんを観察していると、バランスのよさに気づきます。背の低い人、ぽっちゃりした人、大柄な人…。いろいろな体型の人がいらっしゃいますが、みなさん、コンプレックスをカバーする着こなしがお上手。

おしゃれな人は、自分のことをよくわかっていて、“見せる”と“隠す”が絶妙です。

なかでも“見せる”は、首、手首、足首の3つの首の見せ方で、見た目の印象が変わるとなにかで読んだ記憶があります。

私は身長152cmと小柄なため、パンツはアンクル丈を選んで足首を、シャツは袖をめくって手首をあえて見せています。それぞれの部位でいちばん細い場所を見せることで、そちらに視線が向かって、すっきり見えます。

逆に隠したいのは、お腹や背中、二の腕…。年齢なりにふっくらしているので、トップスは袖ぐりの広い、脇まわりがゆったりしたドルマンスリーブを選びます。ウエストのしぼりがない、ストンとしたボックスシルエット（寸胴形）を着ることも。

また、夏のトップスには7分袖や5分袖を選び、肘のシワやカサつきを隠します。これは、他人の後ろ姿を見て学びました。

“見せる”と“隠す”など、着こなしのコツをつかむと、見た目はもちろん、ちょっとだけ自信がついて、おしゃれが楽しくなります。

すっきり見えをかなえる！着こなしのコツ

足元がパンツの裾でダブつくと、重たい印象に。重心が下がって、なんとなくもっさり見えます。

パンツはアンクル丈を選び、足首を見せてすっきりと。ストッキングは素肌に近い色を選びます。

袖と身頃が一体化し、脇下をゆったり取ったドルマンスリーブは、二の腕や脇腹をうまく隠してくれます。身頃の幅も広く、背中やバストラインにゆとりが生まれるため、下着の線を拾いません。

うしろから見たときに気になるのが、肘のシワやカサつき。夏のトップスはできるだけ半袖を避け、7分袖や5分袖を選ぶようにしています。袖のリブをたくし上げると、こなれた雰囲気に。

なんだかさえないときは「お助けアイテム」を総動員

写真の黒いワンピースは、数年前に通販ショップで見つけたもの。実店舗で試着すると値段のわりに高見えし、ボリュームスリーブが着やせして見えるので、即決で買いました。一枚でシックに着てもいいのですが、ストールを巻くと華やかな印象になります。

私にとってストールは、「なにかものたりない…」ときのお助けアイテム。黒と茶ベースの2つもっていて、どちらか服に合うほうをくるっと巻いて出かけます。顔まわりに華やかさが加わり、まさに“なんとかなる”から不思議。

茶のストールは黄や紫などいろいろな色がまざっているため、合う服の幅が拡がって重宝。難しいとされがちな柄入りも、連続した模様のものは、意外になんにでも合います。

顔まわりが寂しいときは、イヤリングをつけます。パール、ビーズ、黒い石…。写真ではゴージャスに見えますが、いずれも1000円台のリーズナブルなもの。ちょっと大ぶりなものを選ぶと重心が上がり、背の低い私にとっては好都合です。

バッグはお出かけ用に小さなポシェットをもち、コーディネートの仕上げに使います。

いろいろ試した結果、残ったのが2つ。白と黒は季節で使い分けられ、どんな色の服にも合います。白、黒ともに3000〜5000円くらいで、駅ビルの洋服屋さんで購入しました。

出かける場所や気分によっては、事前にマニキュアを塗ることも。

知人のネイリストに一度塗ってもらった際、指先のおしゃれに目覚めました！ 指先や耳など体の先端がきれいだと、どこかすてきに見えますよね。

写真のシアータイプなら、多少はげても目立たないのがいいところ。透明感のある淡い発色で、さりげなくおしゃれできるのが気に入っています。

ストール、イヤリング、バッグ、マニキュア…。小物の力を借りて、少ない服でおしゃれを楽しんでいます。