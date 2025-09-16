¡Ø¶¯¤¯¤Æ¥Ë¥å¡¼¥µ¡¼¥¬¡ÙÂè12ÏÃ¡¡¡È¥´¥¦Í¶²ý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿äÍý¡É
2025Ç¯7·î¤«¤éABC¡¢TOKYO MX¡¢BS12¡¢AT-X¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡Ø¶¯¤¯¤Æ¥Ë¥å¡¼¥µ¡¼¥¬¡Ù¡¢Âè12ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¶¯¤¯¤Æ¥Ë¥å¡¼¥µ¡¼¥¬¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×100ËüÉôÆÍÇË¤Î¸¶ºî¡¦°¤ÉôÀµ¹Ô¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÉÛ»ÜÎ¶ÂÀ¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤È¡¢Æ±¤¸¤¯»°±º½ã¤¬ÉÁ¤¯Æ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
ËâÂ²¤Î¿¯¹¶¤Ë¤è¤ê¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Ëâ²¦Æ¤È²¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¼«¿È¤âÎÏ¿Ô¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»þ¡¢¸÷¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì4Ç¯¤â¤Î»þ¤òÁÌ¤ê¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸Èá·à¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Á°À¤¤Îµ²±¤È·Ð¸³¤òÉð´ï¤Ë2¼þÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤ËÄ©¤àËÁ¸±ëý¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè12ÏÃ¡Ö¤½¤·¤Æ±ÑÍºëý¤ÏÂ³¤¯¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãÂè12ÏÃ¡Ö¤½¤·¤Æ±ÑÍºëý¤ÏÂ³¤¯¡×¡ä
Àï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¥«¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¸¥ë¥°¥¹¤òÈ¯¤Ä¤³¤È¤Ë¡£¥¬¥¶¥¹¤Î²È¤òË¬¤ì¤¿¥«¥¤¥ë¤Ï¡¢ñ´ÊÌÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ2ËÜ¤Î¾ä¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥·¥ë¥É¥Ë¥¢¤Ï¥´¥¦¤«¤é¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ë¥°¥¹Âç»È´Û¤òË¬¤ì¤¿¥«¥¤¥ë¤Ï¡¢¥ß¥é¥ó¥À¤Ë¼«¿È¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿ ¡É¥´¥¦Í¶²ý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿äÍý¡É ¤òÏÃ¤¹¡£¶Ã¤¯¥ß¥é¥ó¥À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥«¥¤¥ë¤ÏÍê¤ß¤´¤È¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè12ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë2025 °¤ÉôÀµ¹Ô¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡¿¶¯¤¯¤Æ¥Ë¥å¡¼¥µ¡¼¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¶¯¤¯¤Æ¥Ë¥å¡¼¥µ¡¼¥¬¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×100ËüÉôÆÍÇË¤Î¸¶ºî¡¦°¤ÉôÀµ¹Ô¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÉÛ»ÜÎ¶ÂÀ¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤È¡¢Æ±¤¸¤¯»°±º½ã¤¬ÉÁ¤¯Æ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
ËâÂ²¤Î¿¯¹¶¤Ë¤è¤ê¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Ëâ²¦Æ¤È²¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¼«¿È¤âÎÏ¿Ô¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»þ¡¢¸÷¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì4Ç¯¤â¤Î»þ¤òÁÌ¤ê¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸Èá·à¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Á°À¤¤Îµ²±¤È·Ð¸³¤òÉð´ï¤Ë2¼þÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤ËÄ©¤àËÁ¸±ëý¤À¡£
¡ãÂè12ÏÃ¡Ö¤½¤·¤Æ±ÑÍºëý¤ÏÂ³¤¯¡×¡ä
Àï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¥«¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¸¥ë¥°¥¹¤òÈ¯¤Ä¤³¤È¤Ë¡£¥¬¥¶¥¹¤Î²È¤òË¬¤ì¤¿¥«¥¤¥ë¤Ï¡¢ñ´ÊÌÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ2ËÜ¤Î¾ä¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥·¥ë¥É¥Ë¥¢¤Ï¥´¥¦¤«¤é¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ë¥°¥¹Âç»È´Û¤òË¬¤ì¤¿¥«¥¤¥ë¤Ï¡¢¥ß¥é¥ó¥À¤Ë¼«¿È¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿ ¡É¥´¥¦Í¶²ý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿äÍý¡É ¤òÏÃ¤¹¡£¶Ã¤¯¥ß¥é¥ó¥À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥«¥¤¥ë¤ÏÍê¤ß¤´¤È¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè12ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë2025 °¤ÉôÀµ¹Ô¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡¿¶¯¤¯¤Æ¥Ë¥å¡¼¥µ¡¼¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ