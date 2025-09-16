¥¢¥á¥ê¥«¤È´Ú¹ñ¡¢´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ë¸åÂ³¶¨µÄ¤ÇºÆ¤Ó¿À·ÐÀï¤ËÆÍÆþ¤«¡¡3¤Ä¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ï¡©
¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¶¨Äê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¡¢´ûÂ¸¤Î25¡ó´ØÀÇ¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¡£Æó¼ÔÂò°ì¤ÎÌäÂê¤À¡×¡Ê¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¹ñ¾¦Ì³Ä¹´±¡Ë
¡ÚÃíÌÜ¡Û¥¢¥á¥ê¥«¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤Ê¤É475¿Í¹´Â«¡Ö¶â¤ÏÍè¤¤¡¢¿Í¤ÏÍè¤ë¤Ê¡×
¡ÖÍø±×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¶¨Äê¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¹çÍýÅª¤Ê½ðÌ¾¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤Ù¤¤À¡×¡ÊÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¡Ë
ÊÆ´ÚÎ¾¹ñ¤¬´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ë¸åÂ³¶¨µÄ¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¿À·ÐÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿ÍÍÁê¤À¡£7·î31Æü¤Î·àÅª¤Ê¶¨µÄÂÅ·ë¤ËÂ³¤¡¢8·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«20Æü¸å¤Î¤³¤È¤À¡£
Î¾¹ñ¤Ï¡ÂÐÊÆÅê»ñ¤Î¹½Â¤¡¢¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤ÎÁªÄêÊý¼°¡¢£Åê»ñÍø±×¤ÎÇÛÊ¬ÈæÎ¨¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¼¼¤¬¡Ö¹ñ±×¤Ï¶¨µÄ´ü´Ö¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸åÂ³¶¨µÄ¤¬ç±Ãå¾õÂÖ¤Ë´Ù¤êÄ¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄÌ¾¦¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¡×Áê¼¡¤®ÅÏÊÆ¤â¡¢¶¨µÄ¤ÏÆñ¹Ò
´Ú¹ñÀ¯³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»º¶ÈÄÌ¾¦»ñ¸»Éô¤Î¥è¡¦¥Ï¥ó¥°ÄÌ¾¦¸ò¾ÄËÜÉôÄ¹¤¬9·î15Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½Ð¹ñ¤·¡¢¥¸¥§¥ß¥½¥ó¡¦¥°¥ê¥¢ÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡ËÂåÉ½¤éÊÆÄÌ¾¦Åö¶É´Ø·¸¼Ô¤È²ñ¤¤¡¢´ØÀÇ¶¨µÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸åÂ³¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦·×²è¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¡¥ó»º¶ÈÉôÄ¹´±¤â9·î11Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤ÇË¬ÊÆ¤·¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¹ñ¾¦Ì³Ä¹´±¤È²ñÃÌ¤·¤Æ´ØÀÇ¸åÂ³¶¨µÄ¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢À®²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ºµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄÌ¾¦¤Î¡Ö¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅÏÊÆ¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´ØÀÇ¸åÂ³¶¨µÄ¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úº¸¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£Î¾¹ñ¤Ï7·î¤Î·àÅª¤Ê´ØÀÇ¶¨µÄÂÅ·ë¤òÄÌ¤¸¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ª¤è¤Ó¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ò15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤ÏÁí³Û3500²¯¥É¥ë¡ÊÌó51Ãû±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¹àÌÜ¤´¤È¤Î¾ÜºÙ¤Ê¶¨µÄ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·èÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Î¾¹ñ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¿À·ÐÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë³Ë¿´ÁèÅÀ¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤À¡£3500²¯¥É¥ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ³Û¤ÎÅê»ñ¹½Â¤¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤ÎÁªÄêÊý¼°¡¢Åê»ñÍø±×¤ÎÇÛÊ¬ÈæÎ¨¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬²¡¤·ÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¿Ë¤Ï¡Ö¥É¥ë¤ÎÄ¾ÀÜÅê»ñ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬»ØÄê¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¡¢Íø±×¤Î90¡ó¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤¬³ÍÆÀ¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤ËÍ×Ìó¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·´Ú¹ñ¤Ï¡Ö¹ñ±×¤ò¼é¤ëÈÏ°Ï¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê°µÎÏ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï´Ú¹ñ¤¬3500²¯¥É¥ë¤òÆÃÊÌÌÜÅª²ñ¼Ò¡ÊSPC¡Ë¤ËÄ¾ÀÜÅêÆþ¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÄ¾ÀÜÅê»ñÈæÎ¨¤ò¹â¤á¤í¤È°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë³Ê¹¥¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·´Ú¹ñ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅê»ñÈæÎ¨¤ò5¡óÄøÅÙ¤Þ¤ÇºÇÂç¸ÂÄã¤¯ÍÞ¤¨¡¢»Ä¤ê¤Ï½Ð»ñ¡¦Í»»ñ¡¦ÊÝ¾Ú¤Ê¤É¤ÇÏÅ¤¦Êý¿Ë¤À¡£¤Þ¤¿Åê»ñÂÐ¾Ý¤ÎÁªÄêÊý¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¼«¹ñ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤ÏÅê»ñ»²²Ã´ë¶È¤¬»ö¶ÈÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê»ñ¤ÇÀ¸¤¸¤ëÍø±×¤ÎÇÛÊ¬¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤âÎ¾¹ñ¤Î¹Ë°ú¤¤Ï·ã¤·¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡ÖÅê»ñ¸µËÜ²ó¼ýÁ°¤ÏÀÞÈ¾¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬90¡ó¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤È¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤Ë½à¤¸¤¿¡ÖÅê»ñÍø±×¤Î90¡ó¡×¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÆÀ¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎºÆÅê»ñ¤Î³µÇ°¤È¤·¤Æ²ò¼á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ×µá¤ÏÉÔ¹çÍý¤À¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´Ú¹ñ´ë¶È¿Í¹´Â«»ö·ï¡×¤ò¸ò¾Ä¥«¡¼¥É¤Ë¡©
´Ú¹ñÂ¦¤Ë¤â¸ò¾Ä¥«¡¼¥É¤Ï¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂ¤Á¥¡¦À½Â¤¶È¶¨ÎÏ¤ÇÍ¥°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ä¡¢ºÇ¶áÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿´Ú¹ñ´ë¶È¿Í¤Î¹´Â«»ö·ï¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤À¡£
¤³¤Î´Ú¹ñ´ë¶È¿Í¹´Â«»ö·ï¤Ë¤è¤ê¡¢´Ú¹ñ´ë¶ÈÆâ¤Ç¤â¥ê¥¹¥¯¤ò·üÇ°¤·ÂÐÊÆÅê»ñ¤ò¤¿¤á¤é¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤âSNS¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅê»ñ¤¹¤ë³°¹ñ¤ä³°¹ñ´ë¶È¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤¿¤ê°à½Ì¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ê³°¹ñ¤Î½ÏÎý¹©¤¿¤Á¤¬¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ËÊ£»¨¤ÊÀ½ÉÊ¤òºî¤ëÊýË¡¤ò¶µ¤¨¡¢·±Îý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°Â¿´¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤äÊÑ¿ô¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¡¢´Ú¹ñÂ¦¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¶¨µÄ¤òÄ¹´üÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤àµ¤ÇÛ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï9·î11Æü¤Î½¢Ç¤100Æüµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼Ë¬ÊÆ¤Ç´ØÀÇ¹ç°ÕÊ¸¤Ë½ðÌ¾¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸À¤¦¤¬¡¢º£²ó¤ÎË¬ÊÆ¤Ï²¿¤«¤òÆÀ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÊýÅª¤Ê´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ËºÇÂç¸ÂËÉ¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¤Î¹ñ±×¤ËÈ¿¤¹¤ë·èÄê¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¼¼¤Î¥«¥ó¡¦¥æ¥¸¥ç¥óÊóÆ»´±¤âÆ±Æü¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö¶¨µÄ¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ì¤Ð¹ñ±×¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¶¨µÄ¤Î¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÄ¹´ü²½¤Ç¹ñ±×¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¬µò¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¶¨µÄ´ü´Ö¤È¹ñ±×¤¬É¬¤º¤·¤â·ë¤Ó¤Ä¤¯¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶¨µÄ¤Ç¤ÎºÇÍ¥Àè¹ÍÎ¸»ö¹à¤Ï¡Ö¹ñ±×¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¹´Â«»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²æ¤¬À¯ÉÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ë¶¯¤¤°ä´¸¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¹ñÌ±¤Î¸¢±×¤ä¿Í¸¢¤¬ÉÔÅö¤Ë¿¯³²¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Èµá¤á¤¿¡£¸½ºß¤â¿Í¸¢¿¯³²¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤ò¤è¤êÌÊÌ©¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¿¤À¤·¶¨µÄ¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°¼Ö¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É´Ú¹ñÆâ¤Î¼çÍ×»º¶È³¦¤¬·ë¶É¤ÏÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï9·î23Æü¤ËÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè80²ó¹ñÏ¢Áí²ñ¤òµ¡¤ËÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ºÆ¤Ó²ñÃÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤Çç±Ãå¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÊ£»¨¤Ê¶¨µÄ¤ò²ò¤¤Û¤°¤¹²ò·èºö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î´üÂÔ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë