°¤Éô´ÆÆÄ¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤Ï¡Ö¼¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡¡Ëõ¾Ã¤»¤º¼¡²óÅÐÈÄ¤Ø¡Ä6²ó2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤â200¾¡¤Ê¤é¤º
ÅÄÃæ¾Âç¤Ï»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿
¢£DeNA 3¡¼0 µð¿Í¡Ê15Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï15Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNAÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢3°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ï¡¢6²ó5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì£ÊýÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¤Ë3ÇÔÌÜ¡Ê2¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÅÄÃæ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ¾¸Å²°¼¡¡¢º£¤Î½ê¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¡¢21Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï4²ó¤Þ¤Ç¤ÎÈï°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¡Ö1¡×¡£¤³¤Î²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÅû¹á¤ËÌ£Êý¤Î¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤òÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç»°¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£5²ó2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÏÅÙ²ñ¤Îº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÈôµå¤ò´Ý¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£6²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬Åû¹á¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÃæ·ø¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÄÏ¤ß¼è¤ê¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÄ¶Èþµ»¤Î¤¢¤È°ÂÂÇ¤ä»Íµå¤Ê¤É¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢ÀÐ¾å¤Ë±¦±Û¤¨¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¾¸å¤Î7²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤ÇÅÄÃæ¾¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤¿µð¿Í¤ÎÌî¼ê¿Ø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢DeNA¤ÎÀèÈ¯¥±¥¤¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ëµå¤ò»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤º¡¢6²ó¤Ë¤Ï2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤âÃæ»³¤¬Æó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£8²ó¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç10»°¿¶¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ë¤Ï2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤Ç¤¤ºÇÔÀï¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖÉé¤±¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤ß¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£Éé¤±¤Æ¤¤¤¤»î¹ç¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¼¡¤ËÉ¬¤º·Ò¤¬¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀï¤¤¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë