こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

近頃は、MagSafe取り付け対応で設置場所や角度の自由度が高い「車載スマホホルダー」が増えてきましたよね。

「でも自分は非搭載機種だしな…」とあきらめている方に朗報。9月3日に発売したサンワダイレクトの「200-CAR121」 はお値段2,000円台で、どうやら万能ホルダーみたいです。

■この記事で紹介している商品

サンワダイレクト MagSafeとの互換性あり スマホホルダー 車載 着脱式パッド 360°回転 傾き180° カーマウント スマホスタンド カーグッズ 200-CAR121 2,480円 Amazon で見る PR 2,480円 楽天で見る PR PR

下向き・上向き・画面前、見やすい向きに1秒で設置

「200-CAR121」は3M製の超強力テープと面ファスナーを使用して車内に固定するので、簡単に着脱できます。

MagSafe対応スマホの設置はわずか1秒。強力な吸着力で走行中の揺れや振動に耐えてしっかり保持してくれます。

柔軟性と保持力に富んだアームは最大180°まで曲がり、写真のように下向き・上向き・画面前などお好み＆見やすい向きに自在に設置できますよ。

MagSafe非搭載スマホもピタッと設置

最大300gまでのスマホが設置できますが、「自分のスマホはそもそもMagSafe対応じゃない…」という方もいるでしょう。

でも大丈夫、付属のメタルリングを貼ればMagSafe非搭載でもピタッと設置できちゃいます。

メタルリングを貼る位置については、やはり付属の「位置合わせシート」が教えてくれますよ。

車内以外もホルダー＆スタンドとして活躍

もうひとつお伝えしておきたいのは、車内以外でもスマホホルダーやスタンドとして活用できること。

たとえば着脱パッドを付けてキッチンなどの壁に浮かせたり、着脱パッドを付けずにデスクなどの平面に置いてみたり。

特にMagSafe非対応スマホの車内置き場（時には車外も）を求めている方は、「200-CAR121」を選んでみませんか？

