画像はとなりのヤングジャンプ「こういうのがいい」のページ（https://tonarinoyj.jp/episode/13933686331720966304）より

【53発目「披瀝 chapter1」】 9月12日 公開

集英社は9月12日、双龍氏によるマンガ「こういうのがいい」53発目「披瀝 chapter1」をとなりのヤングジャンプにて公開した。

53発目「披瀝 chapter1」では、村田と伊予がホテルで過ごす裏で2人飲みをする、奈乃と徳子の会話が描かれる。なお9月12日現在、となりのヤングジャンプでは46発目「妙案 chapter 1」より最新話までの無料公開などが行なわれている。

【こういうのがいい】

このタイトルにしてこの内容あり。読めば伝わるこういうの。こういう漫画がむしろ良きっ！ 『間違った子を魔法少女にしてしまった』の双龍が描く新感覚・観察型リアルシチュエーション・ストーリー！ これはセフレではない。フリ(ーダム)フレ(ンド)である。