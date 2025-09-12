お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が１０日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。「ふざけんな」と思った人気ユーチューバーの名前を告白した。

この日は、米ニューヨークを拠点にするお笑いタレントの渡辺直美がゲストで登場。米で活躍するコメディアンの桁違いのギャラ事情を明かした。

すると若林が「俺、何か最近思ったことなんだけど…」としみじみと語り始めた。「昔のテレビの大御所たちってすごかったじゃん。（今じゃ）目黒に一軒家建てられないじゃんって思って」とかつての日本の芸能界とのギャラの格差を思わず嘆いた。

続けて「俺、なんかムカついてきて。この間ＹｏｕＴｕｂｅ見てたら、はじめしゃちょーが５億の家建ててるのよ。ふざけんなと思って。めっちゃスゲえ家建ててるじゃんと思って」とＹｏｕＴｕｂｅとの格差に恨み節だった。

はじめしゃちょーは３日に更新した自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、かつて３億円で購入した自宅をリフォームしたことを報告。その結果、家の総費用が約５億４０００万円に達したことを明かしていた。