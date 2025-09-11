小栗旬、大ピンチ！田中圭に続き坂口健太郎に“三角関係報道”で心配される心労　永野芽郁の不倫騒動では“白髪増”に注目も

9月10日、人気俳優の坂口健太郎が『週刊文春』に3歳年上のへアイメイクA子さんと同棲中に、永野芽郁と“三角関係”に陥っていたと報じられた。

「報道によれば、坂口さんは3歳年上のヘアメイクA子さんと同棲中。一方で3年ほど前からしばらく、永野さんとも“親密な関係”にあったというのです。永野さんの所属事務所は『過去にお付き合いをしていたことは事実ですが、当時別の方とも交際されていたことは存じ上げておりませんでした』と回答しています。9日には同棲報道が飛び出していただけに、二股も疑われかねないこの事実には驚きが広まっています」（芸能記者）

現在34歳の坂口は、2010年で男性ファッション誌『MEN’S NON-NO』の専属モデルとして芸能界デビュー。そのあと俳優デビューして以降は数多くのドラマや映画に出演している。

「色白で目元がシャープな坂口健太郎さんは、デビュー時から“塩顔男子”として注目されていました。その人気は日本のみならずアジア圏にまで及び、近年は韓国のドラマやCM、ソウルや上海、台北などでファンミーテングを開催するほどです。すでに韓国ドラマでの主演も経験しており、今回の報道の影響は計り知れません」（芸能記者）

X上には坂口の恋愛事情への驚きとともに、こんな心配の声も……。

《田中圭（トライストーン）坂口健太郎（トライストーン）小栗旬の胃に穴が開くw》

《田中圭と坂口健太郎ってトライストーンなの？！小栗旬も大変だな》

《田中圭と坂口健太郎が同じ事務所（小栗旬社長）と気付いて小栗旬ハゲたらどうしようと心配する》

なぜ今回、小栗旬を思いやる声が寄せられたのだろうか。別の芸能記者はこう話す。

「坂口さんは、小栗さんが2023年から社長を務める芸能事務所『トライストーン・エンタテイメント』に所属しています。2人は、2022年NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で親子役で共演もしています。コロナ前は、同事務所の稼ぎ頭である綾野剛さんや間宮祥太朗さんらを集めて飲み会で親交を温めていましたが、最近はゴルフで関係を育んでいるようで、小栗さんと坂口さんとで一緒にコースを回ったことがあるそうです。

小栗さんは、普段は俳優業と社長業の二足のわらじを履き忙しい日々を過ごしています。俳優としては2025年6月に公開された主演映画『フロントライン』は大ヒット、10月以降はNetflix配信ドラマ『匿名の恋人たち』や『ガス人間』、2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』などが目白押し。俳優としても第一線で活躍しているさなかなのですが……。

そこへ2025年4月には、同事務所所属で“弟分”として可愛がっていた俳優・田中圭さんの、永野さんとの不倫騒動が起こり、各所への対応で大忙しだったといいます。当然、違約金問題もありましたし、関係先に『ご迷惑をおかけしてすみません』と挨拶回りをしていたと聞きます。

小栗さんとしては、田中さんの不倫騒動をひと段落させて、自身の目標である『俳優の組合創設』に向けて舵を取りたいというのが本音でしょう。そこへきて、また看板俳優のひとりである坂口さんが騒動を起こしたとなると……心労が重なることは目に見えています。6月、朝のテレビ番組の生放送にゲスト出演した際などには『白髪が増えている』『田中圭の件で疲れているのでは』と指摘されていましたから。体調面でも心配が集まっています」

二足のわらじも大変なようだ……。