´¿³Ú³¹¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡¢´ÇÈÄ¤Ê¤·¤Î¼÷»ÊBar¡Ä¸ÞÈ¿ÅÄ¤Î±£¤ì²È4·ï¤Ç¥Ï¥·¥´¼ò¡ª
¡É¼ò¥é¥Ð¡¼¡É¤Ê¤Ê¤«¤·¡¼¤³¤ÈÃæÅçÐÒ¹á¤µ¤ó¤ÈÊÔ½¸F¤Ç¡¢Åìµþ¤Î»³¼êÀþ³Æ±Ø¡¦¥¨¥ê¥¢¤Î¤ªÅ¹¤ò¥Ï¥·¥´¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¥¦¥§¥Ö´ë²èÂè3²ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ç4¸®¥Ï¥·¥´¡ª
¤Ê¤«¤·¡¼
ÃæÅçÐÒ¹á
¤Ê¤«¤·¤Þ¡¦¤æ¤¦¤«¡¡ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡£1999Ç¯1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëÂ¾¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ê¤«¤·¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥·¥´¼ò¤ä¤Ò¤È¤ê¤´ÈÓ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥ÇÏ¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤â³Ú¤·¤à¤Ê¤ÉÂ¿¼ñÌ£¤Ê°ìÌÌ¤¬¡£¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤Ï¥Ó¡¼¥ë¡£
ÊÔ½¸F
3Ç¯ÌÜ¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¡£¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤È¤ªÃã¥Ï¥¤¡£
¤Ê¤«¤·¡¼
¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø¡¢½é¤á¤Æ¹ß¤ê¤¿¡ª
ÊÔ½¸F¡¡
¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª ÀÎ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÂç½°µï¼ò²°¤ä¡¢Î©¤Á°û¤ß²°¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ³Æ½ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÆÝÊ¼±Ò¤Î³¹¡ª ÃËÀµÒ¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¡£
¤Ê¤«¤·¡¼
³Î¤«¤Ë¡£º£²ó¡¢¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤«¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¸ÞÈ¿ÅÄ°û¤ß¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡ª
ÊÔ½¸F¡¡
º£²ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È±£¤ì²ÈÅª¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÅ¹¤ò4¸®½ä¤Ã¤Æ¡¢½÷»Ò°û¤ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÞÈ¿ÅÄ¥Ï¥·¥´¼òÄó°Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È...¡ª
1¸®ÌÜ¡§KOMA
¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¡¢´¿³Ú³¹¤ÎÃæ¿´¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤ëÁÏºîÎÁÍý²°¡¢KOMA¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢ÈëÌ©´ðÃÏ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤¶ÆþÅ¹¡ª
ºÂÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼5ÀÊ¡£¤æ¤Ã¤¿¤êÍî¤ÁÃå¤¯Å¹Æâ¤Ç¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÏÃ¤·¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥°¥é¥¹¥ï¥¤¥óÇò¡Ê900±ß¡Ë¡£
½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÁÏºîÎÁÍý¤Ë¡¢»ë³Ð¤âÌ£³Ð¤âÂç´î¤Ó¡£°¦É²¤Î¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤È²Ø»Ò¤Î¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¡Ê2ÀÚ¤ì900±ß¡Ë¡£»ÀÌ£¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ÆÇò¥ï¥¤¥ó¤È¥Þ¥Ã¥Á¡£
Ä¹Ìî¸©¤ÎÀÖ¾¾¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡Ê1,200±ß¡Ë¡£Å¹¼ç¤Î¸Î¶¿¤ÏÄ¹Ìî¸©¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÌîÂô²¹Àô¤Ë¤¢¤ë¾øÎ±½ê¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤ªÅ¹¤Ç´¶¤¸¤ë¸Î¶¿°¦¡¢ÁÇÅ¨¡Ä¡ª
¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤À¤±¤É½Å¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢³¤Ï·¤ÎÀÄÅâ¤·¤ó¤¸¤ç¤¦ ¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥°¥é¥¿¥ó¡Ê1,200±ß¡Ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ä¡ª
¤ªÅ¹¤ÎÊý¤ËÎÁÍý¤ä¤ª¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤·¤Ã¤Ý¤êÀÅ¤«¤Ë°û¤à¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
ÊÔ½¸F¡¡
ËÜÅö¤Ëµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÄ¹µï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿(¾Ð) Á´¥á¥Ë¥å¡¼µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÅÚÆü¤Ï15»þ¤«¤é°û¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£
¤Ê¤«¤·¡¼
ËÜÅö¤Ë¡£¤ª¤Ä¤±¤â¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡ª(¾Ð) ¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤êÍè¤¿¤¤¤Í¡£
2¸®ÌÜ¡§Sushi Barµû¡¹Cozy ¸ÞÈ¿ÅÄ
¸ÞÈ¿ÅÄ±ØÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢1¸®ÌÜ¤ÎKOMA¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¼÷»Ê¥Ð¡¼¡£´ÇÈÄ¤â¤Ê¤¯¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ2³¬¤Î¡¢THE¡¦±£¤ì²È´¶¡£ËèÆüÄ«5»þ¤Þ¤Ç±Ä¶ÈÃæ¡£
¤ª¤Þ¤«¤»8´Ó¡Ê2,000±ß¡Ë¡£ÀÖ¿Ý¤È¿·Á¯¤Ê¤ª¼÷»Ê¤¬¤ª¼ò¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£1´Ó¤º¤Ä¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤â²ÄÇ½¡£
´ä¼ê¸©¤ÎÆüËÜ¼ò¡¢AKABU¡ÊÆüËÜ¼ò¤Ï¼ïÎà¤Ë¤è¤ê1¹ç1,000±ß¡Á¡Ë¡£½À¤é¤«¤¯¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£
ËÌ³¤Æ»»º¤Î¿¿²´éÚ¤È´ä²´éÚ¤âìÔÂô¤Ë¿©¤ÙÈæ¤Ù¡£¡Ê»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢1¸Ä400±ß¡Á900±ß¡Ë
ÊÔ½¸F¡¡
¥Í¥ª¥ó¡¢ÌÌÇò¤¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÊÉ¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡£¤ª¼÷»Ê¡¢Ì£¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¼êº¢¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤«¤·¡¼
ºÇ½é¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ë»þ¡¢¡È¤³¤³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡© ¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿(¾Ð)¡£±£¤ì²È´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤ª¼÷»Ê¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¼ò¤â°û¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
3¸®ÌÜ¡§¼òºè¤¢¤ª¤â¤ó
¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ6Ê¬¡£À¾¸ÞÈ¿ÅÄ¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏ²¼¤Ë¹½¤¨¤ë¼òºè¤¢¤ª¤â¤ó¡£ÀÄµûÎÁÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»³Ü¥¤Î¸ú¤¤¤¿¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤É¡¢¤ª¼ò¤¬¿Ê¤à¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤¿¤Æ¤ß¤Á²°¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡Ê638±ß¡Ë¡£
áã¤ì¤É¤íÇÌ¡Ê¥Ü¡¼¡Ë¥Þ¥í¥Ë¡¼¡Ê968±ß¡Ë¡£¥Þ¥í¥Ë¡¼¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦Å¹¼ç¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¡£¥Ô¥ê¥Ã¤ÈÌ£ÉÕ¤±¤ÎÆÝÊ¼±Ò¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥í¥Ë¡¼¡¢ÈþÌ£¡Ä¡ª
¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î´äÀÐÍÈ¤²¡Ê858±ß¡Ë¡£Ãæ¤Î¤È¤¦¤³¤í¤³¤·¤ÏÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¡£
¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Êª¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡Ê1Ëç748±ß¡Á¡Ë¡£È¾½Ï¤È´°½Ï¡¢È¾ÀÚ¤ì¤º¤Ä¿©¤ÙÈæ¤Ù¤â²ÄÇ½¡£
ÊÔ½¸F¡¡
¥Þ¥í¥Ë¡¼Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢áã¤ì¤É¤íÇÌ¥Þ¥í¥Ë¡¼¡¢¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤«¤·¡¼
¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É»ä¤ÏÈ¾½ÏÇÉ¡ª ¤ªÄÌ¤·¤â4¼ïÎà¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤À¤â¤º¤¯¤ï¤µ¤Ó¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
4¸®ÌÜ¡§Bar Littloom
Æ±¤¸¤¯À¾¸ÞÈ¿ÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¡£4³¬¤Þ¤Ç³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ë¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¶õ´Ö¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÀÅ¤«¤À¤±¤É¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¤ªÅ¹¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¤Ê¤»¤ëµ»¡£
¡Ê¼Ì¿¿±ü¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡ËÏÂÍü¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ê1,700±ß¡Ë¡¢µðÊö¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ê1,600±ß¡Ë¡¢ÂçÍÕ¤Î¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¡Ê1,200±ß¡Ë¡£²ÌÊª¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤È¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢ÎÃ¤ä¤«¤Êµ¤Ê¬¤Ë¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥«¥¯¥Æ¥ë¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÂçÍÕ¤Î¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤âÌ¥ÎÏÅª...¡ª
ÊÔ½¸F¡¡
¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¹¬Ê¡´¶¡Ä¡£¸ÞÈ¿ÅÄ°û¤ß¤ÎÄù¤á¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡ª
¤Ê¤«¤·¡¼
¤â¤Ï¤äµ¤»ý¤Á¤Ï²È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤â¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯(¾Ð) µï¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£
Äù¤á¥È¡¼¥¯¡ª
ÊÔ½¸F
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë4¸®²ó¤ê½ª¤¨¤Æ¡¢ÂçËþÂ¡£
¤Ê¤«¤·¡¼
ÏÃ¤âÃÆ¤àÃÆ¤à¡Ê¾Ð¡Ë 1¸®ÌÜ¤ò½Ð¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌë(¾Ð)
ÊÔ½¸F¡¡
ËÜÅö¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë ¸åÈ¾2¸®¤¬¤¢¤ëÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ¥¨¥ê¥¢¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£Á°È¾2¸®¤Î¡¢THE¸ÞÈ¿ÅÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇÆÍÇ¡¸½¤ì¤ë±£¤ì²ÈÅª¤Ê¤ªÅ¹¤âÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡ª
¤Ê¤«¤·¡¼
¸ÞÈ¿ÅÄ¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿³¹ÊÂ¤ß¤â³Ú¤·¤á¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â³Ú¤·¤á¤¿¡£½é¸ÞÈ¿ÅÄ¡¢´°¡ª
¼¡²ó¤Ï¿·¶¶±Ø¤Ç¥Ï¥·¥´¤·¤Þ¤¹♡
º£²óË¬¤ì¤¿¤ªÅ¹¤Ï¤³¤Á¤é
information
1¸®ÌÜ¡§KOMA½»½ê¡§ ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ1ÃúÌÜ18¡Ý4 1F ¥Ý¥Ë¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Î¢±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡Á¶âÍË17:00¡Á22:00¡¢ÅÚÆü½ËÆü15:00¡Á20:00 ¢¨ÉÔÄêµÙÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§078-8334-4126
2¸®ÌÜ¡§Sushi Bar µû¡¹ Cozy½»½ê¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ1ÃúÌÜ11¡Ý5 ¥Ð¥ë¥ß¡¼¸ÞÈ¿ÅÄ 201±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡ÁÆüÍË18:00¡Á5:00ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6277-2828
3¸®ÌÜ¡§¼òºè¤¢¤ª¤â¤ó½»½ê¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ31 4KK ¥Ó¥ë B1±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡ÁÆüÍË17:30¡Á23:30ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6417-0636
4¸®ÌÜ¡§Bar Littloom½»½ê¡§ ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ1ÃúÌÜ32¡Ý4 Åìµþ¥â¥ê¥¹¥Ó¥ë ANNEX 4F±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡ÁÆüÍË19:00¡Á3:00ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-4400-7844
¼Ì¿¿¡¦À§±ÊÆüÏÂ