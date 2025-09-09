4月から一人暮らしをする予定です。家電は“決算期の9月が一番安い”と聞いたのですが、新生活応援セールや年末セールと比べて本当にお得でしょうか？

9月の決算期は「価格重視派」におすすめ

家電業界で「9月が安い」といわれる理由は、家電量販店の多くがこの月に中間決算を迎えるためです。店舗側は在庫を一掃して売上を確保したいため、値引き交渉に応じてもらえる可能性が高く、タイミングによっては定価の最大20％程度安くなることもあります。

また、新製品の発表が多いのもこの時期。旧モデルを安く処分する動きがあるため、「最新でなくても問題ない」「できるだけコストを抑えたい」という人にとっては、かなり狙い目のシーズンといるでしょう。

ただし、9月は新生活シーズンとはズレているため、4月から一人暮らしを始める人にとってはタイミングが合わないケースも多いです。「一旦はレンタルや最低限の家電でしのいで、9月に本格的に揃える」といった選択肢もありますが、実際には現実的でない場合もあるかもしれません。



春の新生活セールは「まとめ買い派」に向いている

一人暮らしを始める人が多い3月～4月は、家電業界にとって書き入れ時です。家電量販店やネット通販では、「新生活応援セール」として冷蔵庫・洗濯機・電子レンジなどをセットで販売するキャンペーンが多く見られます。

この時期の最大の特徴は、「まとめ買いでの値引きやポイント還元が手厚い」ということです。たとえば、3点セットで買うと総額が1万円以上安くなるケースや、10％以上のポイント還元が付くこともあります。

最新モデルが中心になるため、値引き自体はそこまで大きくありませんが、全体としてはお得感が高いのが春のセールの特徴です。特に、「家具・家電を一気に揃えたい」という人にとっては、タイミングとして非常に合理的でしょう。



年末・ボーナスシーズンは「選べる幅が広い」

年末やボーナス時期（6月・12月）は、各メーカーや量販店が特別キャンペーンを実施するタイミングでもあります。年末には初売りに向けた在庫整理も始まり、ボーナスをあてにした高価格帯の家電の割引や特典も充実します。

この時期に魅力的なのは、「製品の選択肢が多いこと」と、「家電以外も一緒に買いやすい」という点です。テレビやエアコンなど、やや高額な商品も狙いやすく、タイミングによっては特価商品に出会えるチャンスも増えます。

一方で、「一人暮らし用のベーシック家電」を探している場合には、そこまで大きな割引がないこともあるため、慎重に比較することが大切です。



結局、いつ買うのが一番お得？

結論からいえば、「自分が何を重視するか」によって最適なタイミングは変わる、ということです。「とにかく価格を抑えたい」「型落ちでもいい」という方には、9月の決算セールが最も適しています。一方、「複数の家電を一気に揃えたい」「なるべく最新モデルがほしい」という人には、新生活セールのある春が効率的でしょう。

また、年末やボーナスシーズンは、「今すぐ必要ではないけれど、高品質な製品をゆっくり選びたい」という人にとって有効なタイミングです。家電ごとに買い替えサイクルも違うので、製品によって買い時を分けて考えるのもひとつの手です。



まとめ

一人暮らしを始めるとき、「少しでもお得に家電を揃えたい」と思うのは当然のことです。ですが、値引き率やポイント還元の大小だけでなく、その時期に自分が本当に必要としているかどうかも含めて考えることが大切です。

4月から新生活が始まるなら、春のセールをうまく活用するのが現実的ですし、あえて高価な家電は後回しにして、秋の決算期や冬のセールでゆっくり買い足すという方法もあります。

「今買うべきか？待つべきか？」を迷ったときは、自分の生活スケジュールと照らし合わせて判断すると、無駄のない買い物ができるはずです。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー