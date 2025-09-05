米控訴裁判所が「アリゲーター・アルカトラズ」と呼ばれる収容施設の解体命令を差し止め/Evelyn Hockstein/Reuters

（ＣＮＮ）米連邦控訴裁判所は、フロリダ州と連邦政府に対し、同州エバーグレーズに建設された物議を醸す移民収容施設（通称「アリゲーター・アルカトラズ」）の閉鎖と解体を命じた判事の命令を一時的に差し止めた。

第１１巡回区連邦控訴裁判所は４日、フロリダ州と米国土安全保障省が申し立てた仮差し止め命令の執行停止を認めた。これにより、６０日以内に施設の運営を終了させるよう命じた地方裁判所の仮処分命令は一時停止される。仮処分命令とは、裁判所が最終判決を下すまでの間、一時的に発令される命令。

「慎重な検討の結果、被告側の申し立てを認め、控訴審係属中の仮差し止め命令及び本案そのものを差し止める」と、意見が分かれた３人の判事からなる合議体は多数意見で裁定した。

当該の仮設収容施設は、猛暑の中、虫の大量発生や貧弱な食事の中で閉じ込められた移民への扱いが激しい批判の的となっていた。この状況を目撃した連邦議会議員や州議会議員らは、施設の即時閉鎖を要求した。

フロリダ州のジェームズ・ウースマイヤー司法長官はソーシャルメディアの投稿で、この差し止め命令を「活動家判事に対する勝利」と呼んだ。

今回の判断は、原告側（環境保護団体とフロリダ州ミコスキー族インディアン部族）とその主要な法的主張にとって重大な打撃となる。判事らは収容施設は連邦政府ではなく州によって運営されているため、国家環境政策法（ＮＥＰＡ）に基づく義務の対象外であると判断した。ニクソン元大統領が署名した同法は、現代環境運動の黎明（れいめい）期に制定された基礎的な環境法の一つと見なされている。

判事らの多数意見は、フロリダ州が最終的に連邦緊急事態管理庁（ＦＥＭＡ）に補償を求める可能性はあるものの、そのような資金が正式に承認されるまでは、本事業はＮＥＰＡの環境審査要件を発動させる「主要な連邦政府の行為」には該当しないと指摘した。

ただアトランタを拠点とする判事１人は合議体の中で反対意見を表明し、差し止め命令を維持すべきだったと述べた。州側の申し立てについては「比較的単純な却下」とするべきだったとした。

反対意見の判事は、原告たちが取り返しのつかない損害に直面しているという下級裁判所の見解に同意し、証言や公式声明から、この収容施設は実際には連邦政府のプロジェクトであることが明らかだと強調した。

当該の施設を巡っては国土安全保障省がこれを要請し、移民税関捜査局（ＩＣＥ）が施設を検査し、国土安全保障省のクリスティ・ノーム長官とフロリダ州知事のロン・デサンティス氏の両方が、連邦政府による資金提供を公言していた。判事は、このことが環境審査の対象となる「主要な連邦の行動」だと主張した。

環境訴訟の原告である「エバーグレーズ友の会」のエブ・サンプルズ事務局長はＣＮＮに対し、「この訴訟はまだ終わっていない」との見解を示した。