パイレーツとのカード第2戦に先発予定の大谷

ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦で今季12度目の先発マウンドにあがる。過去に阪神でプレーし、現在はパイレーツの打撃コーチを務めるマット・ヘイグ氏は“大谷対策”について「今は言えないよ」と笑い飛ばし、「彼に対してのゲームプランを立てている時、なぜ彼が優れているかが分かるんだ」と、敵ながら大谷に関心していると明かした。

大谷はパイレーツ戦で今季12度目となるマウンドにあがる。前回の本拠地レッズ戦では復帰後初めて5回を投げ切り、1失点で749日ぶりとなる勝利投手となった。

パイレーツの本拠地PNCパークでは初登板となる。相手は中地区最下位であるものの、打線にはクルーズ、ファム、マカッチェンらパワーのある打者も揃っている。

チーム再建へ、今季から打撃コーチを務めるヘイグ氏は大谷について「彼はとびきり最高の選手だよ。彼には圧倒的な才能があるし、投球というものを理解している」と苦笑い。活躍については「驚いてないよ。彼は何でもできるからね。見ていてすごく面白い選手なんだ。僕は全く驚かされないよ。本当にいい選手だ」と称賛した。

大谷は1日（同2日）のカード初戦では46号を放ったがチームは敗戦。3日（同4日）は引き続き最大でも5イニングの投球になるとロバーツ監督が説明している。（上野明洸 / Akihiro Ueno）