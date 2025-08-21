１８日（現地時間）、米ワシントンのホワイトハウスで行われた会談でトランプ米大統領が称賛したウクライナのゼレンスキー大統領のスーツを製作したデザイナーがエピソードを明らかにした。

１９日（現地時間）のロイター通信は、ゼレンスキー大統領の衣装製作を担当するウクライナのデザイナー、ビクトル・アニシモフ氏に対するインタビューを公開した。

アニシモフ氏はゼレンスキー大統領が就任前にコメディアンとして活動していた時期から知る仲という。しばらく連絡なく過ごしていた２人は、アニシモフ氏が１月にある知人から大統領のために仕事をしてほしいという連絡を受け、縁が続くことになった。

アニシモフ氏は２月のトランプ大統領と会談でゼレンスキー大統領が着たティーシャツ姿の軍服衣装が外交舞台で非難を受けたことについて「ボクシング試合のジャブを浴びるようだった」と表現した。当時の服もアニシモフ氏が製作したものだった。アニシモフ氏は「ゼレンスキーだけでなくウクライナ国民を狙うような感じだった」とし「彼らは我々がどのように暮らしているのか理解していなかったので絶望感を感じた」と語った。ゼレンスキー大統領はその間、戦争中の軍人に対する連帯感を表すため公式行事で戦闘服を着用してきた。

しかし今回の会談でゼレンスキー大統領の服装に対する評価は大きく変わった。ゼレンスキー大統領は襟がある黒のシャツと黒のジャケットを着ていた。アニシモフ氏は「民間人の服装に近い印象を与え、ジャケットの裾にスリットを入れた」とし「この微妙な変化が『幸運のお守り』だった考える」と話した。

ただ、今回ゼレンスキー大統領が着用した服はトランプ大統領との会談のために準備されたわけはなかったという。２４日のウクライナ独立記念日行事のために準備された服で、黒と紺碧の２色で用意された。ところが会談２日前の１６日にスーツが必要だという緊急要請を受け、急いで準備を終えて着用することになったという。

アニシモフ氏はゼレンスキー大統領が持つ服について「全部が軍服ということではない」とも説明した。今回の会談に着た服と似たデザインのジャケットがほかに５着ほどあるという。

今年２月、ゼレンスキー大統領は独自の軍服姿でホワイトハウスを訪問した際、嘲弄の言葉を聞いた。しかし今回の会談で変わった服装で登場すると、トランプ大統領は「今日はよく着飾っている。気に入った（Ｉ ｌｏｖｅ ｉｔ）」と絶賛した。ゼレンスキー大統領は「私が持つもののうち最も良い服」と返答した。

２月の訪問当時のゼレンスキー大統領の服装を批判した「リアルアメリカボイス」のブライアン・グレン記者も今回のスーツを見て「すばらしい」と称賛した。トランプ大統領がゼレンスキー大統領に「以前にあなたを攻撃した人」と伝えると、ゼレンスキー大統領は「覚えている」とし「あなたは当時と同じスーツを着ている。私は変えたのにあなたは変えていない」と冗談を言ったりもした。